Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пояснения относительно состояния Флориана Вирца после гостевого поединка АПЛ против «Ноттингем Форест».

«Мы не полагаем, что это тяжелое повреждение, однако во время разминки дискомфорт в спине был слишком сильным, чтобы выпускать его на поле с первых минут. Он не был готов на все 100 процентов, даже близко к этому показателю.

За полгода в данной лиге он осознал: каким бы мастерством владения мячом ты ни обладал, на этом уровне необходима полная физическая готовность. В связи с этим мы приняли решение не идти на риск.

Надеемся и рассчитываем, что он вернется в общую группу уже на следующей неделе, но в футбольных реалиях всегда трудно давать точные прогнозы», – цитирует тренера официальный сайт клуба.