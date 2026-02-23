Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Англия
23 февраля 2026, 05:20 | Обновлено 23 февраля 2026, 05:21
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля

Тренер мерсисайдцев объяснил, что произошло с немецким талантом на разминке

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пояснения относительно состояния Флориана Вирца после гостевого поединка АПЛ против «Ноттингем Форест».

«Мы не полагаем, что это тяжелое повреждение, однако во время разминки дискомфорт в спине был слишком сильным, чтобы выпускать его на поле с первых минут. Он не был готов на все 100 процентов, даже близко к этому показателю.

За полгода в данной лиге он осознал: каким бы мастерством владения мячом ты ни обладал, на этом уровне необходима полная физическая готовность. В связи с этим мы приняли решение не идти на риск.

Надеемся и рассчитываем, что он вернется в общую группу уже на следующей неделе, но в футбольных реалиях всегда трудно давать точные прогнозы», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Противостояние завершилось минимальной победой «красных» со счетом 1:0. Немецкий хавбек изначально числился в стартовом протоколе, однако из–за возникших проблем со спиной непосредственно перед свистком его место в составе занял Кертис Джонс.

По теме:
Впервые за 91 год: Арсенал дважды разгромил Тоттенхэм в сезоне
ФОТО. Абсолютный рекордсмен АПЛ шокировал своим поступком
Дьекереш стал лучшим бомбардиром клубов АПЛ в 2026 году во всех турнирах
Флориан Вирц Ливерпуль Арне Слот Ноттингем Форест Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Liverpool.com
