Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Александрия
23.02.2026 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 04:18 | Обновлено 23 февраля 2026, 04:40
36
0

Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

23 февраля 2026, 04:18 | Обновлено 23 февраля 2026, 04:40
36
0
Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 23-го февраля, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Кирилла Нестеренка первую часть сезона провела за тем, что барахталась в зоне вылета, а коллектив Александра Антоненко вроде бы и имел более удачный опыт выступлений, но все равно опережает «полиграфов» всего на шесть очков в итоге. Очевидно, что оба клуба захотят исправить ситуацию в ближайшие месяцы, а вот смогут ли – большой вопрос. Часть ответов получим уже по итогам второй очной игры, тогда как первая завершилась победой «пивоваров» (1:0).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.45 для Александрии и 3.21 для Оболони. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
23 февраля 2026 -
13:00
Оболонь
Обе команды забьют (нет) 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Заря. Текстовая трансляция матча
РУСОЛ: «Решили проблему с подогревом. Примем Колос на стадионе Украина»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кирилл Нестеренко Александр Антоненко Александрия - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Футбол | 22 февраля 2026, 09:55 18
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?

Каталонцы хотят продлить соглашение с Виктором Цыганковым

ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома
Футбол | 22 февраля 2026, 22:24 2
ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома
ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома

Лионель агрессивно оценил работы арбитров в первом туре MLS

Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футбол | 22.02.2026, 08:48
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Футбол | 22.02.2026, 17:47
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Футбол | 23.02.2026, 05:20
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
21.02.2026, 00:25 8
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 17
Футбол
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 21:11 1
Теннис
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
21.02.2026, 23:10 1
Теннис
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
21.02.2026, 12:41 18
Футбол
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем