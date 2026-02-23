В понедельник, 23-го февраля, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Кирилла Нестеренка первую часть сезона провела за тем, что барахталась в зоне вылета, а коллектив Александра Антоненко вроде бы и имел более удачный опыт выступлений, но все равно опережает «полиграфов» всего на шесть очков в итоге. Очевидно, что оба клуба захотят исправить ситуацию в ближайшие месяцы, а вот смогут ли – большой вопрос. Часть ответов получим уже по итогам второй очной игры, тогда как первая завершилась победой «пивоваров» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.