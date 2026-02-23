Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Александрия
23.02.2026 13:00 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 06:00
Александрия – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Пивовары» еще не побеждали «горожан» на их поле

Александрия – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В семнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026. в понедельник, 23 февраля, в Александрии встретятся «Александрия» и «Оболонь». Команда Александра Антоненко с 17 баллами идет на 12-й позиции, в то время как номинальные хозяева находятся на предпоследней строчке, имея в своем активе 11 очков.

Александрия

«Горожане» оказались не до конца готовы к старту нового сезона, который оказался для «Александрии» настоящим провалом после смены тренера и кадровых перестановок в составе. Об этом свидетельствовали не всегда идеальные результаты, ведь в 16 поединках, команде Кирилла Нестеренко лишь дважды удалось одержать победу (над ЛНЗ и «Полтавой»).

Да, «полиграфы» отрезками показывали неплохие результаты, но неудач e вице-чемпиона прошлого сезона УПЛ было многовато, из-за чего подопечные Нестеренко опустились в зону прямого вылета. При этом последний сухой поединок «горожане» провели еще 27 сентября, и с этого момента продолжается их безвыигрышная серия.

Во время зимнего антракта «Александрию» покинули многолетний лидер и капитан команды Кирилл Ковалец («Эпицентр»), Илья Ухань («Полтава»), Артем Козак, Андрей Кулаков, Тео Ндика и Никита Шевченко. За то к команде присоединились экс-игрок «Шахтера» Богдан Бутко, Мауру Родригеш («Ивердин»), Папе Ндиага Яде («Шериф») и Артур Андрейчик («Ваккер Бургхаузен»).

Отметим, что матч против «Оболони» из-за перебора желтых карт пропустит Дмитрий Мишнев.

Оболонь

Для «Оболони» не все складывается идеальным образом, потому что «пивовары» на первый взгляд имеют довольно неплохие показатели, но любая осечка с их стороны одновременно с успехами конкурентов, могут вновь вернуть «пивоваров» к борьбе за выживание.

Подопечные Александра Антоненко могут в свой актив занести ничейный результат в игре с «Динамо», но все же команда в некоторых поединках могла сыграть гораздо лучше, и иметь совсем другое, более безопасное положение в турнирной таблице.

В межсезонье ряды «пивоваров» покинули основные центрбеки Валерий Дубко («Металлист 1925») и Василий Курко («Черноморец»), голкипер Виталий Чеботарев, завершились арендные соглашения у Евгения Пасича и Олега Ильина, который потом перешел в «Буковину». В свою очередь, в «Оболонь» перешли двое игроков «Ингульца» Роман Волохатый и Александр Жовтенко, Павел Полегенько («Карпаты»), а также Тарас Лях, проведший первую часть сезона в составе второлигового «Локомотива».

Пивовары имеют в своем активе выездные победы в этом сезоне, однако команда не знает вкуса побед в четырех крайних поединках 2025 года. Также команда еще ни разу не побеждала «Александрию», играя на правах гостей.

Статистика встреч

Между собой команды провели пять матчей, где дважды были зафиксированы победа «Александрии» и ничейный результат, и одна победа на счету «Оболони». Разница забитых мячей составляет 9:3 в пользу «полиграфов». Последний поединок между командами завершился минимальной победой «пивоваров» (1:0), благодаря голу Сергея Суханова.

Прогноз на противостояние

Игра, в которой обе команды не имеют права на ошибку. «Александрии» важно сейчас будет начать путь выхода из кризиса, тогда как «Оболони» не желательно подпускать к себе преследователей, ведь все может измениться в их пользу. Учитывая, что обе команды играют в не столь открытый футбол, нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Андрейчик, Кампуш, Боль, Скорко, Ващенко, Цара, Булеца, Родригеш, Жота, Кастильо

«Оболонь»: Марченко, Шевченко, Ломницкий, Семенов, Полегенько, Чех, Волохатый, Слободян, Суханов, Нестеренко, Устименко

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.45 для Александрии и 3.21 для Оболони. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды забьют (нет) 1.64
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
