ФОТО. Девушка известного украинского футболиста показала топ-формы

Украинская модель Диана Зотова, которая является девушкой нападающего «Слована» Николая Кухаревича, опубликовала свежий фотосет в соцсетях.

На снимках Диана позирует в эффектном черном образе, подчеркнувшем ее стройную фигуру и формы. Атмосферная локация и стильная съемка добавили кадрам особого шарма.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики засыпали модель комплиментами, отметив, что она выглядит роскошно и уверенно.

Судя по реакции аудитории, новый фотосет снова произвел настоящий фурор.