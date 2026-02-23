ФОТО. Девушка известного украинского футболиста показала топ-формы
Диана Зотова снова на высоте
Украинская модель Диана Зотова, которая является девушкой нападающего «Слована» Николая Кухаревича, опубликовала свежий фотосет в соцсетях.
На снимках Диана позирует в эффектном черном образе, подчеркнувшем ее стройную фигуру и формы. Атмосферная локация и стильная съемка добавили кадрам особого шарма.
Подписчики засыпали модель комплиментами, отметив, что она выглядит роскошно и уверенно.
Судя по реакции аудитории, новый фотосет снова произвел настоящий фурор.
