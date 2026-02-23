Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка известного украинского футболиста показала топ-формы
Другие новости
23 февраля 2026, 23:55 |
1818
3

ФОТО. Девушка известного украинского футболиста показала топ-формы

Диана Зотова снова на высоте

23 февраля 2026, 23:55 |
1818
3 Comments
ФОТО. Девушка известного украинского футболиста показала топ-формы
Instagram. Диана Зотова

Украинская модель Диана Зотова, которая является девушкой нападающего «Слована» Николая Кухаревича, опубликовала свежий фотосет в соцсетях.

На снимках Диана позирует в эффектном черном образе, подчеркнувшем ее стройную фигуру и формы. Атмосферная локация и стильная съемка добавили кадрам особого шарма.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики засыпали модель комплиментами, отметив, что она выглядит роскошно и уверенно.

Судя по реакции аудитории, новый фотосет снова произвел настоящий фурор.

По теме:
ФОТО. Красавица-журналистка из DAZN заставила забыть о самой игре
ФОТО. Экс-звезда Реала сбежал с конкурса красоты: что произошло?
ФОТО. Месси повезло: Антонела поразила формой в спортзале
Диана Зотова девушки lifestyle Николай Кухаревич
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо отреклись от забивного нападающего
Футбол | 23 февраля 2026, 06:02 0
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего

Киевский клуб не рассматривал переход Авилы

ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 23 февраля 2026, 22:35 0
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро

Клуб купит Илье конкурента – Эдмонда Тапсобу

МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
Футбол | 23.02.2026, 08:51
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
Футбол | 23.02.2026, 07:38
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Футбол | 23.02.2026, 21:15
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Попов
Скільки ця шмонька башляє адміну?)
Ответить
+1
Alex Bond
Мля, а в чому висота?
Ответить
0
Spaceman
Журналістка..
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 19
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
22.02.2026, 10:51 7
Бокс
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 30
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
23.02.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем