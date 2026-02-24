Вратарь Реала Тибо Куртуа выразил разочарование
Кипер недоволен игрой команды в последнем матче
Вратарь Тибо Куртуа после поражения «Реала» от «Осасуны» (1:2) дал четкий сигнал команде.
«Разочарован поражением. Нужно проанализировать игру всей командой, чтобы это больше не повторилось», – написал бельгийский голкипер в соцсетях.
«Реал» по итогам 25-го тура Ла Лиги потерял лидерство в чемпионате и отстает от «Барселоны» на одно очко.
Ранее сообщалось, что в «Реале» растет напряжение в составе, и Тибо Куртуа выступил за урегулирование ситуации заблаговременно. Голкипер и ветеран команды считает, что некоторым игрокам, таким как Родриго, следует искать новый клуб, чтобы избежать обострения конфликта в команде.
