Вратарь Реала Тибо Куртуа выразил разочарование

Вратарь Тибо Куртуа после поражения «Реала» от «Осасуны» (1:2) дал четкий сигнал команде.

«Разочарован поражением. Нужно проанализировать игру всей командой, чтобы это больше не повторилось», – написал бельгийский голкипер в соцсетях.

«Реал» по итогам 25-го тура Ла Лиги потерял лидерство в чемпионате и отстает от «Барселоны» на одно очко.

Ранее сообщалось, что в «Реале» растет напряжение в составе, и Тибо Куртуа выступил за урегулирование ситуации заблаговременно. Голкипер и ветеран команды считает, что некоторым игрокам, таким как Родриго, следует искать новый клуб, чтобы избежать обострения конфликта в команде.