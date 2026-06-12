Назван лучший футболист XXI века. Какое место у Шевченко?
Украинский футболист занял 34 позицию
Известный спортивный портал Sport Bible опубликовал топ-100 лучших футболистов всех времен.
Возглавил рейтинг аргентинец Лионель Месси, на втором месте расположился португалец Криштиану Роналду, а третье занял французский гений Зинедин Зидан.
В десятку лучших также вошли бразильские легенды Роналдо и Роналдиньо, немецкий голкипер Мануэль Нойер, испанские звезды Андрес Иньеста, Хави и Серхио Рамос, а также французский форвард Тьерри Анри. В топ-10 попал итальянский защитник Паоло Мальдини.
Среди украинских игроков в списке представлен легендарный нападающий Андрей Шевченко, который занял 34-е место.
Рейтинг лучших футболистов XXI века
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