Назван лучший футболист XXI века. Какое место у Шевченко?

Известный спортивный портал Sport Bible опубликовал топ-100 лучших футболистов всех времен.

Возглавил рейтинг аргентинец Лионель Месси, на втором месте расположился португалец Криштиану Роналду, а третье занял французский гений Зинедин Зидан.

В десятку лучших также вошли бразильские легенды Роналдо и Роналдиньо, немецкий голкипер Мануэль Нойер, испанские звезды Андрес Иньеста, Хави и Серхио Рамос, а также французский форвард Тьерри Анри. В топ-10 попал итальянский защитник Паоло Мальдини.

Среди украинских игроков в списке представлен легендарный нападающий Андрей Шевченко, который занял 34-е место.

Рейтинг лучших футболистов XXI века