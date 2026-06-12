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12 июня 2026, 00:32 | Обновлено 12 июня 2026, 01:12
464
0

Назван лучший футболист XXI века. Какое место у Шевченко?

Украинский футболист занял 34 позицию

12 июня 2026, 00:32 | Обновлено 12 июня 2026, 01:12
464
0
Назван лучший футболист XXI века. Какое место у Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко
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Известный спортивный портал Sport Bible опубликовал топ-100 лучших футболистов всех времен.

Возглавил рейтинг аргентинец Лионель Месси, на втором месте расположился португалец Криштиану Роналду, а третье занял французский гений Зинедин Зидан.

В десятку лучших также вошли бразильские легенды Роналдо и Роналдиньо, немецкий голкипер Мануэль Нойер, испанские звезды Андрес Иньеста, Хави и Серхио Рамос, а также французский форвард Тьерри Анри. В топ-10 попал итальянский защитник Паоло Мальдини.

Среди украинских игроков в списке представлен легендарный нападающий Андрей Шевченко, который занял 34-е место.

Рейтинг лучших футболистов XXI века

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Андрей Шевченко рейтинг Лионель Месси Криштиану Роналду Зинедин Зидан Роналдиньо Роналдо Мануэль Нойер Андрес Иньеста Хави Серхио Рамос Тьерри Анри
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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