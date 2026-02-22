ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби

Англия22 февраля 2026, 19:17 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:21
22 февраля в 18:30 проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.
Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.
Эберечи Эзе открыл счет для канониров на 32-й минуте, а уже через 2 минуты Рандаль Коло Муани уравнял ситуацию (1:1)
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
