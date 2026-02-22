22 февраля в 18:30 проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.

Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.

Эберечи Эзе открыл счет для канониров на 32-й минуте, а уже через 2 минуты Рандаль Коло Муани уравнял ситуацию (1:1)

ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ