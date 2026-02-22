Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби
Англия
22 февраля 2026, 19:17 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:21
70
0

ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби

Эберечи Эзе открыл счет для канониров, а Рандаль Коло Муани уравнял ситуацию

ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля в 18:30 проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.

Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.

Эберечи Эзе открыл счет для канониров на 32-й минуте, а уже через 2 минуты Рандаль Коло Муани уравнял ситуацию (1:1)

ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

По теме:
Барселона – Леванте – 3:0. Шедевр Фермина. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку
Почти 50. Ливерпуль снова забил победный гол в АПЛ на 90+ минуте
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Тоттенхэм - Арсенал Эберечи Эзе Рандаль Коло Муани
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
