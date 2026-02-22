Украина. Премьер лига22 февраля 2026, 19:08 |
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал полузащитника-легионера
Давид Нийо продолжит карьеру в чемпионате Украины
Полузащитник сборной Руанды Давид Нийо стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.
Соглашение между 18-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитано на пять лет. Ранее Давид защищал цвета «Кийову Спортс».
Нийо в возрасте 18 лет успел дебютировать за сборную Руанды, а ранее защищал молодежные национальные команды различных возрастных категорий.
Ранее сообщалось о том, что «Верес» неожиданно оформил трансфер легионера.
