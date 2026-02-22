Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Барселона выиграла тайм у Леванте, оформив комфортный гандикап
Испания
22 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 22 февраля 2026, 18:41
ВИДЕО. Барселона выиграла тайм у Леванте, оформив комфортный гандикап

Марк Берналь и Френки де Йонг отличились в ворота аутсайдера в поединке 25-го тура Ла Лиги

22 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 22 февраля 2026, 18:41
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона выиграла первый тайм у Леванте в матче 25-го тура Ла Лиги 2025/26.

Голами отличились Марк Берналь (4-я минута) и Френки де Йонг (32-я). Каталонцы обыгрывают соперников со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-гранатовые обеспечили комфортный гандикап. В случае победы, подопечные Ханси Флика выйдут на первое место в таблице чемпионата Испании.

Барселона и Леванте начали поединок в 17:15 по Киев на стадионе Камп Ноу.

ГОЛ! 1:0 Берналь, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 де Йонг, 32 мин.

Барселона – Леванте – 3:0. Шедевр Фермина. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку
ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби
Барселона Леванте Барселона - Леванте видео голов и обзор Марк Берналь Френки де Йонг Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
