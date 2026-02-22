Каталонская Барселона выиграла первый тайм у Леванте в матче 25-го тура Ла Лиги 2025/26.

Голами отличились Марк Берналь (4-я минута) и Френки де Йонг (32-я). Каталонцы обыгрывают соперников со счетом 2:0.

Сине-гранатовые обеспечили комфортный гандикап. В случае победы, подопечные Ханси Флика выйдут на первое место в таблице чемпионата Испании.

Барселона и Леванте начали поединок в 17:15 по Киев на стадионе Камп Ноу.

❗️ ВИДЕО. Барселона выиграла тайм у Леванте, оформив комфортный гандикап

ГОЛ! 1:0 Берналь, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 де Йонг, 32 мин.