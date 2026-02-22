ВИДЕО. Барселона выиграла тайм у Леванте, оформив комфортный гандикап
Марк Берналь и Френки де Йонг отличились в ворота аутсайдера в поединке 25-го тура Ла Лиги
Каталонская Барселона выиграла первый тайм у Леванте в матче 25-го тура Ла Лиги 2025/26.
Голами отличились Марк Берналь (4-я минута) и Френки де Йонг (32-я). Каталонцы обыгрывают соперников со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-гранатовые обеспечили комфортный гандикап. В случае победы, подопечные Ханси Флика выйдут на первое место в таблице чемпионата Испании.
Барселона и Леванте начали поединок в 17:15 по Киев на стадионе Камп Ноу.
❗️ ВИДЕО. Барселона выиграла тайм у Леванте, оформив комфортный гандикап
ГОЛ! 1:0 Берналь, 4 мин.
ГОЛ! 2:0 де Йонг, 32 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Непряева забрала чужие лыжи
Кристиан Биловар отыграл первый официальный матч при Игоре Костюке