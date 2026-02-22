Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
22 февраля в 18:30 состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги
22 февраля в 18:30 состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.
Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Арсенал лидирует в АПЛ с 58 очками, а Тоттенхэм занимает 16-е место (29 пунктов).
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
