Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Англия
22 февраля 2026, 18:19 | Обновлено 22 февраля 2026, 18:38
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Коллаж Sport.ua

22 февраля в 18:30 состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Арсенал лидирует в АПЛ с 58 очками, а Тоттенхэм занимает 16-е место (29 пунктов).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Тоттенхэм – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Почти 50. Ливерпуль снова забил победный гол в АПЛ на 90+ минуте
ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби
Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля
