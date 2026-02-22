22 февраля в 18:30 состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.

Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Арсенал лидирует в АПЛ с 58 очками, а Тоттенхэм занимает 16-е место (29 пунктов).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.