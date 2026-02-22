Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аталанта с камбеком обыграла Наполи в топ-матче Серии А
Чемпионат Италии
Аталанта
22.02.2026 16:00 – FT 2 : 1
Наполи
Италия
22 февраля 2026, 18:04 | Обновлено 22 февраля 2026, 18:23
Аталанта с камбеком обыграла Наполи в топ-матче Серии А

«Бергамаски» вырвали победу над чемпионом Италии

Аталанта с камбеком обыграла Наполи в топ-матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии.

Поединок 26-го тура Серии А прошел в Бергамо на «Нью Бэланс Арена».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый тайм остался за гостями благодаря единственному голу Беукема. Во втором тайме «Аталанта» забила дважды и вырвала три очка.

С 45 пунктами «Аталанта» занимает седьмое место таблицы. «Наполи» с 49 очками идет третьим.

Чемпионат Италии. 26-й тур

Аталанта – Наполи – 2:1

Голы: Пашалич, 61, Самарджич, 88 – Беукема, 19

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Аталанта Аталанта - Наполи Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Лазар Самарджич
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
