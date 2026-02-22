Аталанта с камбеком обыграла Наполи в топ-матче Серии А
«Бергамаски» вырвали победу над чемпионом Италии
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии.
Поединок 26-го тура Серии А прошел в Бергамо на «Нью Бэланс Арена».
Первый тайм остался за гостями благодаря единственному голу Беукема. Во втором тайме «Аталанта» забила дважды и вырвала три очка.
С 45 пунктами «Аталанта» занимает седьмое место таблицы. «Наполи» с 49 очками идет третьим.
Чемпионат Италии. 26-й тур
Аталанта – Наполи – 2:1
Голы: Пашалич, 61, Самарджич, 88 – Беукема, 19
Фото матча:
