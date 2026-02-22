Аталанта с камбеком обыграла Наполи в топ-матче Серии А

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии.

Поединок 26-го тура Серии А прошел в Бергамо на «Нью Бэланс Арена».

Первый тайм остался за гостями благодаря единственному голу Беукема. Во втором тайме «Аталанта» забила дважды и вырвала три очка.

С 45 пунктами «Аталанта» занимает седьмое место таблицы. «Наполи» с 49 очками идет третьим.

Чемпионат Италии. 26-й тур

Аталанта – Наполи – 2:1

Голы: Пашалич, 61, Самарджич, 88 – Беукема, 19

