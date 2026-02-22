Малиновский узнал свою оценку за участие в разгроме в чемпионате Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
22 февраля 2026, 18:41 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:03
Украинец вышел в стартовом составе «Дженоа» на игру с «Торино»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский получил оценки за матч с «Торино».

Команда из Генуи разбила своего оппонента со счетом 3:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, сыграл 86 минут, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.2 и 7.0 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал полузащитник команды из Генуи Жуниор Мессиас. На его счету гол и оценка 8.1. WhoSocred же выделил защитника хозяев поля Лео Остигарда, оценив его игру в 7.8.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
