Малиновский узнал свою оценку за участие в разгроме в чемпионате Италии

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский получил оценки за матч с «Торино».

Команда из Генуи разбила своего оппонента со счетом 3:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, сыграл 86 минут, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.2 и 7.0 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал полузащитник команды из Генуи Жуниор Мессиас. На его счету гол и оценка 8.1. WhoSocred же выделил защитника хозяев поля Лео Остигарда, оценив его игру в 7.8.