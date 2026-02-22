Рекорд турнира: Алькарас заработал баснословную сумму за трофей пятисотника
21 февраля Алькарас выиграл свой первый трофей в Катаре, одолев Артура Фиса
Семикратный обладатель трофеев Grand Slam, испанец Карлос Алькарас в финальном матче разгромил француза Артура Фиса (ATP 40) на турнире ATP 500 в Дохе. Карлос выиграл матч за 50 минут – 6:2, 6:1 и забрал свой первый титул на хардовых кортах Дохи.
За победу в финале на пятисотнике в Дохе испанец забрал чек на сумму $529 945. Еще до старта турнира Карлос получил примерно $1,2 миллиона от организаторов только за участие.
Общая сумма гонорара Алькараса – почти 1,8 миллиона долларов. Это наибольшие призовые, которые получил чемпион Дохи.
Организаторы из Катара воспользовались нормой ATP о «маркетинговых гонорарах» (promotional fees), которые дополняют призовой фонд. Они всеми способами хотят повысить внимание к турниру, чтобы впоследствии он стал Мастерсом.
Сумму в $1,2 миллиона также получил Янник Синнер (ATP 2), который сенсационно проиграл в четвертьфинале Якубу Меншику.
Общий призовой фонд Открытого чемпионата Катара 2026 года – $2 833 335.
Фото. Алькарас с трофеем турнира АТР 500 в Дохе
