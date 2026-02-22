Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас выиграл девятый пятисотник и сравнялся с Марреем. Сколько у BIG-3?
ATP
22 февраля 2026, 20:53 |
Алькарас выиграл девятый пятисотник и сравнялся с Марреем. Сколько у BIG-3?

Карлос стал чемпионом в Дохе, теперь у испанца девять трофеев турниров категории АТР 500

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас продолжил свою победную серию в 2026 году на турнире ATP 500 в Дохе, где он завоевал титул чемпиона. Карлос разгромил француза Артура Фиса (ATP 40) в финальном матче за 50 минут – 6:2, 6:1.

Триумф Алькараса в Катаре произошел всего через 20 дней после того, как он стал самым молодым теннисистом в истории, завершившим карьерный Grand Slam на Australian Open.

«В этом году я пришел с желанием достичь еще большего», – сказал Алькарас, который в прошлом году выбыл в четвертьфинале в Дохе.

«Я думаю, что после каждого турнира мы просто должны ставить новые цели. Я очень счастлив и горжусь всем, что мы с командой сделали на корте и за его пределами. Это было очень сильное начало года. Это было нелегко. Я должен был быть сильным психологически вместе со своей командой. Я просто играю в прекрасный теннис и очень счастлив от результата этой недели. Этот трофей многое для меня значит».

Эта девятый трофей Алькараса на турнирах ATP 500. Это достижение позволило сравняться с бывшим первым номером мира Энди Марреем по количеству трофеев этой категории с момента ее введения в 2009 году.

Больше имеют только BIG-3 – Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.



Лидеры по трофея ATP 500:

  1. Роджер Федерер – 16
  2. Рафаэль Надаль – 15
  3. Новак Джокович – 14
  4. Энди Маррей и Карлос Алькарас – 9

Карлос Алькарас (теннисист) Энди Маррей ATP Доха Роджер Федерер Новак Джокович Рафаэль Надаль статистика
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
