  4. Дарья Снигур – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на финал WTA 125 в Оэйраше
WTA
22 февраля 2026, 12:10 | Обновлено 22 февраля 2026, 13:25
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на финал WTA 125 в Оэйраше

Решающий поединок состоится 22 февраля и начнется в 13:00 по Киеву

22 февраля 2026, 12:10 | Обновлено 22 февраля 2026, 13:25
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на финал WTA 125 в Оэйраше
WTA. Дарья Снигур

22 февраля, в финале португальского челленджера в финале встретятся Дарья Снигур (WTA 133) и Виктория Голубич (WTA 88).

Начало матча запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Дарья Снигур

Украинская теннисистка неплохо начинает этот сезон, полуфинал челленджера в Канберре, на австралийском мейджоре остановилась в шаге от основной сетке. На хорошем турниреWTA в Клуж, она снова дошла до полуфинала.

В Португалии Снигур просто не замечает соперниц, первой пострадала Грунчакова из Словакии – 6:1, 6:1, потом не смогла ничего поделать британка Бейс – 6:2, 6:0. Без шансов уступила и австрийка Краус – 6:1, 6:0, а в полуфинале была победа над Ламенс из Нидерландов – 6:3, 6:3. Глядя на результаты, кажется, что украинка переросла такие турниры, но надо брать титул, чтоб это доказать.

Виктория Голубич

Швейцарская теннисистка долгое время считалась крепким середняком мирового тенниса, хотя фантастических успехов у нее не было. Самым большим достижением можно считать «серебро» на Олимпиаде в Токио, в парном разряде.

У Голубич в этом сезоне пока не было успешных турниров, на Открытом чемпионате Австралии она вылетела в первом круге, уступив в трех сетах Грачовой. Здесь спортсменка начала с легкой победы над местной спортсменкой Сантуш – 6:1, 6:0, потом прошла американку Кроули – 6:1, 1:6, 6:4. Далее была победа над испанкой Кеведо – 6:1, 6:3. В полуфинале удалось справиться с сербкой Костович – 7:5, 1:6, 6:2. Швейцарка осознает, что не тянет уже топ-уровень, ей все-таки 33 года, так можно объяснить участие в подобных турнирах.

Личные встречи

Теннисистки пересекались дважды, в обоих случаях побеждала швейцарка в двух сетах. Последний матч состоялся в прошлом году, тогда на турнире в Польше Голубич выиграла 7:5, 6:3.

Прогноз

Несмотря на то, что Снигур уступает в очных противостояниях, именно ее букмекеры считают фаворитом этого финала. Карьера Голубич идет к завершению, а украинка младше на 10 лет и постепенно прогрессирует.

На кону титул, так что мотивация у спортсменок будет серьезная. Ожидаю увидеть упорную борьбу и ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
22.02.2026 -
13:00
Виктория Голубич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
