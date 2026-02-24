Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике не промолчал о Забарном и объяснил, почему ему трудно
Франция
24 февраля 2026, 08:13 |
621
0

Энрике не промолчал о Забарном и объяснил, почему ему трудно

Тренер доволен уровнем украинца

24 февраля 2026, 08:13 |
621
0
Энрике не промолчал о Забарном и объяснил, почему ему трудно
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о футболисте сборной Украины, центральном защитнике Илье Забарном.

«Я очень доволен уровнем Ильи Забарного. Это его первый сезон, и всегда трудно быть уверенным, когда только приходишь», – сказал Энрике.

Ранее Энрике после победы над «Мецом» (3:0) ответил на вопрос, считает ли он, что футболист сборной Украины Илья Забарный может сыграть в полузащите.

Забарный провел в этом сезоне чемпионата Франции 18 матчей, в которых сумел забить один гол.

По теме:
ФОТО. Шок-покупка чемпиона мира: Эрнандес украсил дом гигантской гориллой
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
В поединке с участием Ливерпуля снова забили мяч в компенсированное время
Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Олимпийские игры | 23 февраля 2026, 08:09 12
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»

Теннисистка – о решении МОК по Гераскевичу

ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
Футбол | 23 февраля 2026, 13:00 75
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен

Поединок УПЛ должен был состояться 23 февраля

Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте
Футбол | 24.02.2026, 05:16
Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте
Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24.02.2026, 07:01
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 23.02.2026, 23:13
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 8
Олимпийские игры
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
23.02.2026, 07:02 16
Футбол
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
22.02.2026, 10:26
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем