Энрике не промолчал о Забарном и объяснил, почему ему трудно

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о футболисте сборной Украины, центральном защитнике Илье Забарном.

«Я очень доволен уровнем Ильи Забарного. Это его первый сезон, и всегда трудно быть уверенным, когда только приходишь», – сказал Энрике.

Ранее Энрике после победы над «Мецом» (3:0) ответил на вопрос, считает ли он, что футболист сборной Украины Илья Забарный может сыграть в полузащите.

Забарный провел в этом сезоне чемпионата Франции 18 матчей, в которых сумел забить один гол.