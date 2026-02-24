Франция24 февраля 2026, 08:13 |
Энрике не промолчал о Забарном и объяснил, почему ему трудно
Тренер доволен уровнем украинца
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о футболисте сборной Украины, центральном защитнике Илье Забарном.
«Я очень доволен уровнем Ильи Забарного. Это его первый сезон, и всегда трудно быть уверенным, когда только приходишь», – сказал Энрике.
Ранее Энрике после победы над «Мецом» (3:0) ответил на вопрос, считает ли он, что футболист сборной Украины Илья Забарный может сыграть в полузащите.
Забарный провел в этом сезоне чемпионата Франции 18 матчей, в которых сумел забить один гол.
