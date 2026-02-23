ОФИЦИАЛЬНО. Луческу прошел обследование после проблем и принял решение

Федерация футбола Румынии официально подтвердила, что главный тренер национальной команды Мирча Луческу будет непосредственно руководить сборной в мартовских матчах плей-офф отбора к ЧМ-2026 и будет находиться на скамейке запасных.

Такое решение приняли после медицинских обследований в клинике Брюсселя, которые показали, что состояние здоровья специалиста позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности. После консультаций с руководством Луческу подтвердил готовность работать с командой в ключевой период.

В марте сборная Румынии сыграет в плей-офф против Турции, а в случае успеха встретится с победителем пары Словакия — Косово. Оба матча пройдут на выезде.