Карлос Алькарас – Артур Фис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании проведет финальный матч на турнире АТР 500 в Дохе, Катар.

В решающем поединке испанец сыграет против представителя Франции Артура Фиса (АТР 40). Поединок начнется ориенторовочно в 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперников. Счет 2:0 в пользу Карлоса.

Победитель выиграет трофей пятисотника и заберет чек на $529 945.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА