Карлос Алькарас – Артур Фис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира АТР 500 в Дохе
21 февраля лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании проведет финальный матч на турнире АТР 500 в Дохе, Катар.
В решающем поединке испанец сыграет против представителя Франции Артура Фиса (АТР 40). Поединок начнется ориенторовочно в 20:00 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперников. Счет 2:0 в пользу Карлоса.
Победитель выиграет трофей пятисотника и заберет чек на $529 945.
