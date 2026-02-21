Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 февраля 2026, 20:15 | Обновлено 21 февраля 2026, 21:25
Карлос Алькарас – Артур Фис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира АТР 500 в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

21 февраля лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании проведет финальный матч на турнире АТР 500 в Дохе, Катар.

В решающем поединке испанец сыграет против представителя Франции Артура Фиса (АТР 40). Поединок начнется ориенторовочно в 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперников. Счет 2:0 в пользу Карлоса.

Победитель выиграет трофей пятисотника и заберет чек на $529 945.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Карлос Алькарас (теннисист) Артур Фис смотреть онлайн ATP Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
