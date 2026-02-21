ПЕГУЛА: Свитолина? Мы похожи по стилю игры и у нас нет явных слабых сторон

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над Амандой Анисимовой, а также высказалась о предстоящем финале турнира WTA 1000 в Дубае против украинки Элины Свитолиной:

– Джесс, поздравляем. Вы совершили настоящий камбэк и вышли в финал в Дубае. Какие эмоции после такой победы?

– Это был невероятный матч, очень высокий уровень. Мне кажется, мы с Амандой всегда проводим матчи высокого качества, и к счастью, в прошлом мне чаще удавалось выходить победительницей.

Сегодня поначалу казалось, что все пойдет не по моему сценарию, но я смогла по-настоящему включиться и как раз вовремя нащупать свою игру. А потом, да, на какое-то время матч стал очень энергозатратным физически, но в третьем сете мне удалось довольно быстро переломить ход встречи, создать небольшой задел. И в концовке, считаю, я очень хорошо подавала.

– Вы сыграли фантастически, но она начала очень агрессивно. Помог ли вам опыт предыдущих матчей против нее? Думали ли вы об этом, стараясь просто держаться в игре?

– Да, я знаю, что с ее стилем игры, при котором она наносит очень мощные удары, если ты начинаешь немного медленно, а она при этом «на ходу», для тебя это обычно заканчивается плохо.

Такое уже бывало в наших матчах, когда я проигрывала первый сет, поэтому я знала, что в какой-то момент смогу найти способ переломить ситуацию. Сегодня я немного затянула – уступала сет и 1:3, но я понимала, что нужно делать против нее. Когда мне удалось начать играть чуть лучше, и она допустила пару ошибок, я смогла вовремя воспользоваться своим шансом во втором сете.

– Мы говорим о полуфиналах, в которых вы участвовали, но это ваш первый финал со времен турнира в Ухане. Должно быть, вы довольны своим уровнем перед решающим матчем.

– Да, я видела статистику – я вышла в семь полуфиналов подряд, это потрясающий показатель, но мне бы очень хотелось выиграть титул после всех этих попыток. Так что, надеюсь, завтра у меня будет шанс это сделать. Но я действительно горжусь собой. Думаю, тот уровень, который я показываю с конца прошлого года, и то, как я ощущаю себя как более зрелый игрок, отражается в результатах последних шести месяцев.

Я хочу продолжать наращивать это. Даже сегодня, хотя я не думаю, что сыграла свой лучший матч – уровень был высоким, но это не был мой максимум - я считаю, что это была важная ментальная победа: суметь перевернуть такой матч.

– В финале вы сыграете против Элины Свитолиной, которая дважды выигрывала здесь титул. Несколько слов о ней.

– Да, она явно хорошо играет здесь, раз уже выигрывала этот турнир пару раз. Она показывает отличный теннис и снова вернулась в топ-10 – это впечатляет.

Мы немного похожи по стилю игры и у нас нет явных слабых сторон. Элина может играть агрессивно, может обороняться, отлично двигается, хорошо подает, невероятно борется. В ее игре нет пробелов и поэтому наши матчи в прошлом всегда были непростыми. Это будет сложный пединок. У нее будет шанс выиграть еще один титул категории WTA 1000, и думаю, мы обе очень этого хотим. Так что будет серьезная борьба.

Пегула переиграла Анисимову со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Финал между Элиной Свитолиной и Джессикой Пегулой начнется 21 февраля ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Getty Images/Global Images Ukraine