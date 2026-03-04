Разочаровал Костюка и Шовковского. Футболисту Динамо нет места в клубе
Диалло может покинуть киевский гранд на правах аренды
Сенегальский вингер Самба Диалло может вскоре покинуть клуб. Футболист так и не смог убедить главного тренера Игоря Костюка, который дал ему шанс проявить себя на сборах.
По данным источника, Диалло в ближайшее время может перейти в другой клуб на правах аренды. Интерес к игроку проявляют один из клубов УПЛ и молдавский «Шериф», который рассматривает возможность аренды футболиста.
Диалло летом вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.
