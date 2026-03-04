Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Разочаровал Костюка и Шовковского. Футболисту Динамо нет места в клубе
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 21:57 | Обновлено 04 марта 2026, 22:03
Разочаровал Костюка и Шовковского. Футболисту Динамо нет места в клубе

Диалло может покинуть киевский гранд на правах аренды

Разочаровал Костюка и Шовковского. Футболисту Динамо нет места в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Сенегальский вингер Самба Диалло может вскоре покинуть клуб. Футболист так и не смог убедить главного тренера Игоря Костюка, который дал ему шанс проявить себя на сборах.

По данным источника, Диалло в ближайшее время может перейти в другой клуб на правах аренды. Интерес к игроку проявляют один из клубов УПЛ и молдавский «Шериф», который рассматривает возможность аренды футболиста.

Диалло летом вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Самба Диалло
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
