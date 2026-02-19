Потенциальные соперники Шахтера. Стартует 1/16 финала Лиги конференций
Вечером 19 февраля будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка
Вечером 19 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26
За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 26 февраля.
8 лучших команд по итогам 6 туров вышли напрямую в 1/8 финала (Страсбург, Ракув, АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц, АЕК Ларнака).
Команды, занявшие в лиге 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. 19 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Зриньски – Кристал Пэлас, КуПС – Лех, Ноа – АЗ Алкмаар, Сигма – Лозанна.
Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Дрита – Целе, Омония – Риека, Шкендия – Самсунспор, Ягеллония – Фиорентина.
Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК:
- Победитель пары КуПС (Финляндия) – Лех (Польша)
- Победитель пары Шкендия (Северная Македония) – Самсунспор (Турция)
Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/16 финала. Первые матчи. 19 февраля 2026
Расписание матчей
- 19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Кристал Пэлас (Англия)
- 19:45. КуПС (Финляндия) – Лех (Польша)
- 19:45. Ноа (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- 19:45. Сигма (Чехия) – Лозанна (Швейцария)
- 22:00. Дрита (Косово) – Целе (Словения)
- 22:00. Омония (Кипр) – Риека (Хорватия)
- 22:00. Шкендия (Северная Македония) – Самсунспор (Турция)
- 22:00. Ягеллония (Польша) – Фиорентина (Италия)
Сетка плей-офф
