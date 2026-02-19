Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Потенциальные соперники Шахтера. Стартует 1/16 финала Лиги конференций
Лига конференций
19 февраля 2026, 18:00 |
Вечером 19 февраля будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка

Коллаж Sport.ua

Вечером 19 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 26 февраля.

8 лучших команд по итогам 6 туров вышли напрямую в 1/8 финала (Страсбург, Ракув, АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц, АЕК Ларнака).

Команды, занявшие в лиге 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. 19 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Зриньски – Кристал Пэлас, КуПС – Лех, Ноа – АЗ Алкмаар, Сигма – Лозанна.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Дрита – Целе, Омония – Риека, Шкендия – Самсунспор, Ягеллония – Фиорентина.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК:

  • Победитель пары КуПС (Финляндия) – Лех (Польша)
  • Победитель пары Шкендия (Северная Македония) – Самсунспор (Турция)

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала. Первые матчи. 19 февраля 2026

Расписание матчей

  • 19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Кристал Пэлас (Англия)
  • 19:45. КуПС (Финляндия) – Лех (Польша)
  • 19:45. Ноа (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • 19:45. Сигма (Чехия) – Лозанна (Швейцария)
  • 22:00. Дрита (Косово) – Целе (Словения)
  • 22:00. Омония (Кипр) – Риека (Хорватия)
  • 22:00. Шкендия (Северная Македония) – Самсунспор (Турция)
  • 22:00. Ягеллония (Польша) – Фиорентина (Италия)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Нападающий Шахтера – в тройке лучших молодых центрфорвардов из не топ-5 лиг
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала бразильца, которым интересовался Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход 22-летнего украинского футболиста
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
