  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала бразильца, которым интересовался Шахтер
Германия
19 февраля 2026, 16:38 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:07
Кауан Пратес продолжит карьеру в немецком клубе

ФК Боруссия Дортмунд. Кауан Пратес

Бразильский защитник «Крузейро» Кауан Пратес стал игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Срок соглашения между представителем чемпионата Германии и 17-летним футболистом рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне на счету Кауана Пратеса провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом.

Бразильские СМИ сообщали о том, что футболистом интересовался донецким «Шахтером».

Боруссия Дортмунд Крузейро чемпионат Бразилии по футболу трансферы трансферы Бундеслиги Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: ФК Боруссия Дортмунд
