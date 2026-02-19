ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала бразильца, которым интересовался Шахтер
Кауан Пратес продолжит карьеру в немецком клубе
Бразильский защитник «Крузейро» Кауан Пратес стал игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Срок соглашения между представителем чемпионата Германии и 17-летним футболистом рассчитан до лета 2031 года.
В текущем сезоне на счету Кауана Пратеса провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом.
Бразильские СМИ сообщали о том, что футболистом интересовался донецким «Шахтером».
Bem-vindo ao Dortmund, Kaua! 🇧🇷🤙— Borussia Dortmund (@BVB) February 19, 2026
Borussia Dortmund verpflichtet den 17-jährigen Linksverteidiger Kaua Prates zur kommenden Saison 2026/27 vom brasilianischen Erstligisten Cruzeiro. 🤩
Alle Infos: https://t.co/LCrHhw7vRh pic.twitter.com/IQvMt4QHLt
