ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала бразильца, которым интересовался Шахтер

Бразильский защитник «Крузейро» Кауан Пратес стал игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Срок соглашения между представителем чемпионата Германии и 17-летним футболистом рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне на счету Кауана Пратеса провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом.

Бразильские СМИ сообщали о том, что футболистом интересовался донецким «Шахтером».