В субботу, 21 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ