Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.02.2026 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 февраля 2026, 16:27
62
0

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии

19 февраля 2026, 16:27 |
62
0
Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC. Манчестер Сити – Ньюкасл

В субботу, 21 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Ньюкасл
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити - Ньюкасл
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
