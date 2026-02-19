21.02.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 21 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – НьюкаслСмотреть трансляцию

