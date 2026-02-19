Лига чемпионов19 февраля 2026, 15:46 |
169
0
Буде-Глимт в пятый раз победил дома итальянскую команду в еврокубках
На этот раз жертвой норвежского клуба стал миланский «Интер»
Норвежский «Буде-Глимт» в пятый раз в своей истории победил дома итальянскую команду в еврокубках.
На этот раз жертвой норвежцев стал миланский «Интер» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Буде-Глимт победил со счетом 3:1.
Теперь в активе норвежского клуба есть еврокубковые домашние победы над «Сампдорией», «Ромой» (дважды), «Лацио» и «Интером».
Домашние еврокубковые матчи «Буде-Глимт» против итальянских команд
- 2026: ЛЧ, Буде-Глимт – Интер – 3:1
- 2025: ЛЧ, Буде-Глимт – Ювентус – 2:3
- 2025: ЛЕ, Буде-Глимт – Лацио – 2:0
- 2022: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 2:1
- 2021: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 6:1
- 1994: КВК, Буде-Глимт – Сампдория – 3:2
- 1978: КВК, Буде-Глимт — Интер — 1:2
- 1976: КВК, Буде-Глимт — Наполи — 0:2
