Буде-Глимт в пятый раз победил дома итальянскую команду в еврокубках

Норвежский «Буде-Глимт» в пятый раз в своей истории победил дома итальянскую команду в еврокубках.

На этот раз жертвой норвежцев стал миланский «Интер» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Буде-Глимт победил со счетом 3:1.

Теперь в активе норвежского клуба есть еврокубковые домашние победы над «Сампдорией», «Ромой» (дважды), «Лацио» и «Интером».

Домашние еврокубковые матчи «Буде-Глимт» против итальянских команд