  4. Буде-Глимт в пятый раз победил дома итальянскую команду в еврокубках
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 15:46 |
На этот раз жертвой норвежского клуба стал миланский «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Буде-Глимт

Норвежский «Буде-Глимт» в пятый раз в своей истории победил дома итальянскую команду в еврокубках.

На этот раз жертвой норвежцев стал миланский «Интер» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Буде-Глимт победил со счетом 3:1.

Теперь в активе норвежского клуба есть еврокубковые домашние победы над «Сампдорией», «Ромой» (дважды), «Лацио» и «Интером».

Домашние еврокубковые матчи «Буде-Глимт» против итальянских команд

  • 2026: ЛЧ, Буде-Глимт – Интер – 3:1
  • 2025: ЛЧ, Буде-Глимт – Ювентус – 2:3
  • 2025: ЛЕ, Буде-Глимт – Лацио – 2:0
  • 2022: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 2:1
  • 2021: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 6:1
  • 1994: КВК, Буде-Глимт – Сампдория – 3:2
  • 1978: КВК, Буде-Глимт — Интер — 1:2
  • 1976: КВК, Буде-Глимт — Наполи — 0:2
Буде-Глимт Интер Милан Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
