Лига чемпионов
19 февраля 2026, 14:44 |
Реал обратился в УЕФА после скандального матча Лиги чемпионов с Бенфикой

В поединке 1/16 финала бразильский вингер Винисиус Жуниор пострадал от проявлений расизма

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Поединок в Лиссабоне завершился скандалом из-за возможного проявления расизма в сторону бразильского вингера Винисиуса Жуниора. «Сливочные» сообщили, что уже обратились в УЕФА и передали все необходимые документы, чтобы наказать виновных.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид объявляет, что сегодня он передал УЕФА все имеющиеся доказательства относительно инцидентов, произошедших во вторник, 17 февраля, во время матча Лиги чемпионов, который наша команда провела в Лиссабоне против «Бенфики».

Наш клуб активно сотрудничал со следствием, начатым УЕФА после неприемлемых проявлений расизма, имевших место во время того матча.

Мадридский клуб высоко ценит единодушную поддержку, расположение и любовь, которые наш игрок Винисиус Жуниор получает со всех уголков мирового футбольного сообщества.

«Реал» Мадрид продолжит сотрудничать со всеми учреждениями над искоренением расизма, насилия и ненависти в спорте и обществе».

Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал УЕФА Винисиус Жуниор
Николай Тытюк
