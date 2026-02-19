Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины U-18 переиграла Италию U-18 во втором товарищеском матче
Молодежные турниры
19 февраля 2026, 14:23 | Обновлено 19 февраля 2026, 14:38
354
2

Сборная Украины U-18 переиграла Италию U-18 во втором товарищеском матче

Единственный в матче гол забил Кирилл Сердюк на 45-й минуте

УАФ

19 февраля юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме выиграла второй товарищеский матч против хозяев поля – сборной Италии U-18 (1:0).

Ранее первый поединок получился зрелищным и результативным и завершился вничью (2:2). Главный тренер украинцев Дмитрий Михайленко провел девять изменений в стартовом составе – только Мельник и Кутья снова вышли с первых минут. Наставник итальянцев Массимилиано Фаво полностью обновил стартовую одиннадцатку.

В первом тайме игровой инициативой больше владели хозяева. В начале матча Ткаченко отбил сложный удар Балланти. Еще дважды мяч после ударов соперника пролетал рядом с воротами. В составе сборной Украины самым активным был Кирилл Сердюк, который до перерыва трижды угрожал воротам итальянцев.

Настойчивость украинцев принесла результат перед самым перерывом. На 45-й минуте высокий прессинг завершился перехватом мяча, после чего Кирилл Сердюк вошел в штрафную площадку соперника и точно пробил в дальний угол.

Во втором тайме итальянцы пытались отыграться, однако организованная игра украинцев в защите позволила удержать победный счет. В итоге – сине-желтые завершили учебно-тренировочный сбор победой над Италией (1:0).

Сборы в Риме проходят как этап подготовки к первому раунду квалификации Евро-2027 U-19. В первом раунде квалификации Евро-2027 U-19 сине-желтые сыграют в группе А3 с Чехией, Финляндией и Эстонией. Турнир в этой группе в период с 25 по 31 марта примет Финляндия.

Товарищеский матч юношеских сборных

Рим (Италия), 19 февраля 2026

Италия U-18 – Украина U-18 – 0:1

Гол: Кирилл Сердюк, 45.

Италия U-18: Даутилья, Мамбуку, Бараллья (Касадеи, 46), Бовио (к), Диоп (Мариани, 46), Доттори (Маккарони, 83), Ло Монако, Рейта (Эспозито, 57), Фаласка (Фольяро, 57), Костабиле, Балланти (Форте, 46).

Главный тренер: Массимилиано Фаво.

Украина U-18: Ткаченко, Мельник (Калюжный, 46), Костюк, Залипка, Кутья (к) (Милокост, 63), Глют (Зудин, 77), Зубрий (Федоренко, 63), Огородник (Шерстюк, 77), Балакай (Люсин, 77), Сердюк (Боднар, 63), Джурабаев (Галий, 90+1).

Главный тренер: Дмитрий Михайленко.

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Федор Ткаченко (Бетис, Испания)

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Александр Балакай (все – Шахтер Донецк), Данило Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка (Рух Львов), Владислав Галий (Полесье Житомир), Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Никита Мельник (Наполи, Италия)

Полузащитники: Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Павел Люсин, Арсений Федоренко (оба – Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Максим Цымбалюк (Висла, Польша)

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Матвей Боднар (Кривбасс Кривой Рог), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Виталий Глют (Чикаго Файр, США), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия)

Видеозапись матча

Инфографика

Италия U-18 – Украина U-18. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав Украины U-18 на второй спарринг против Италии U-18
Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
