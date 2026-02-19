Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный трансфер Полесья. Ротань получит усиление за 2 миллиона
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 12:33 |
1806
9

Олег Федор покинет львовские «Карпаты» и присоединится к житомирской команде после 17-го тура

ФК Карпаты Львов. Олег Федор

Защитник львовских «Карпат» и сборной Украины U-21 Олег Федор продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья». Об этом сообщило ТаТоТаке:

«Полесье» делает сенсационный трансфер – ожидается, что 21-летний хавбек переедет в Житомир уже после матча 17-го тура «львов» против «Шахтера». Ориентировочные условия трансфера – 2 млн у.е. плюс 25% для «Карпат» от последующей продажи».

Федор провел 19 матчей в составе «Карпат», в которых отметился одной результативной передачей. В активе защитника – 34 игры в футболке другого львовского клуба «Руха», где он записал на свой счет три ассиста.

Контракт Федора истекает в декабре 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро. Защитник провел восемь поединков за молодежную сборную Украины.

В услугах 21-летнего украинского футболиста во время зимнего трансферного окна был заинтересован донецкий «Шахтер».

По теме:
Форвард, который принадлежит Динамо, мечтает о возвращении в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил украинца в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал юного украинского защитника
Карпаты Львов Полесье Житомир Руслан Ротань Олег Федор ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Тарас Галишко
Так виходить, що Рух фарм-клуб Карпат, а Карпати фарм-клуб Полісся. Десь такий рівень амбіцій Карпат наразі(
Ответить
+1
fly
Виглядає якось задофіга за 75% прав на, по факту, сирого гравця. Нетипова покупка для нашого чемпіонату
Ответить
+1
pzs123456
ТО він захисник, то він хавбек, то знову хахисник. В вікіпедії вказано півзахисник. Вони на амплуа взагалі розуміються?
Ответить
0
pzs123456
шо курят автори?
Ответить
0
AK.228
Верят вротоня
Ответить
0
ZANREGENT1993
Умыли кротов)
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
