Сенсационный трансфер Полесья. Ротань получит усиление за 2 миллиона

Защитник львовских «Карпат» и сборной Украины U-21 Олег Федор продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья». Об этом сообщило ТаТоТаке:

«Полесье» делает сенсационный трансфер – ожидается, что 21-летний хавбек переедет в Житомир уже после матча 17-го тура «львов» против «Шахтера». Ориентировочные условия трансфера – 2 млн у.е. плюс 25% для «Карпат» от последующей продажи».

Федор провел 19 матчей в составе «Карпат», в которых отметился одной результативной передачей. В активе защитника – 34 игры в футболке другого львовского клуба «Руха», где он записал на свой счет три ассиста.

Контракт Федора истекает в декабре 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро. Защитник провел восемь поединков за молодежную сборную Украины.

В услугах 21-летнего украинского футболиста во время зимнего трансферного окна был заинтересован донецкий «Шахтер».