Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 12:59 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:13
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ

Виталий Кулыба сравнил методы работы Александра Шовковского и Игоря Костюка

В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
ФК Динамо Киев.

Тренер киевского «Динамо» по физической подготовке Виталий Кулыба сравнил методы работы Александра Шовковского и Игоря Костюка.

– Вы за один сезон поработали под руководством Александра Шовковского, теперь Игорь Костюк. Чем отличаются их подходы к физической подготовке?

– Да, конечно, отличаются. У каждого тренера есть свои требования, свое видение и приоритеты. И все тренеры по-разному относятся к тренировочному процессу и подготовке. Кто больше отдает приоритет работе над физикой без мяча, без игровых упражнений.

Кто-то, напротив, больше интегрирует все в специальный процесс из-за игровых упражнений. У каждого есть своя специфика. Я не буду углубляться в этот вопрос. Думаю, это немного закрытая тема, но каждый тренер имеет свои отличия в подготовке, – сказал Кулыба.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

