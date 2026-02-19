Александр ХАЦКЕВИЧ: «На этот вопрос может ответить только Ротань»

Вице-президент житомирского Полесья Александр Хацкевич рассказал о трансферной стратегии житомирского клуба. Специалист заговорил о Руслане Ротане.

– Руслан Ротань ранее отмечал важность сильной скамейки и исполнителей, которые могут усилить игру по ходу матча. Как вы сейчас оцениваете глубину состава Полесья – отвечает ли она тем амбициям, которые ставит перед собой клуб?

– На этот вопрос вам может ответить главный тренер, ведь именно он производит оценку. Я как руководитель могу сказать, что делаю только то, о чем меня просит главный тренер.

Что касается общей оценки, то из того, что я увидел на сборах, команда стала более сбалансированной, в коллективе появляется конкуренция – именно это я могу отметить, – сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.