  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «На этот вопрос может ответить только Ротань»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 11:23 | Обновлено 19 февраля 2026, 11:41
Специалист рассказал о трансферной стратегии житомирского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Вице-президент житомирского Полесья Александр Хацкевич рассказал о трансферной стратегии житомирского клуба. Специалист заговорил о Руслане Ротане.

– Руслан Ротань ранее отмечал важность сильной скамейки и исполнителей, которые могут усилить игру по ходу матча. Как вы сейчас оцениваете глубину состава Полесья – отвечает ли она тем амбициям, которые ставит перед собой клуб?

– На этот вопрос вам может ответить главный тренер, ведь именно он производит оценку. Я как руководитель могу сказать, что делаю только то, о чем меня просит главный тренер.

Что касается общей оценки, то из того, что я увидел на сборах, команда стала более сбалансированной, в коллективе появляется конкуренция – именно это я могу отметить, – сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Александр Хацкевич Руслан Ротань Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
