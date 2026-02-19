Украина. Премьер лига19 февраля 2026, 10:51 | Обновлено 19 февраля 2026, 11:18
1442
0
Украинский тренер: «Мы понимаем, что творят представители ТЦК»
Владимир Шаран поддержал Данила Колесника
Известный украинский тренер Владимир Шаран поддержал Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК, лаконично раскритиковав представителей этой структуры.
«Все мы хорошо понимаем, что такое ТЦК и что его работники иногда создают», – сказал Шаран.
Ранее сообщалось, что суд принял решение в отношении украинского футболиста Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК.
