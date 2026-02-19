Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Мы понимаем, что творят представители ТЦК»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 10:51 | Обновлено 19 февраля 2026, 11:18
Владимир Шаран поддержал Данила Колесника

ФК Александрия. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран поддержал Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК, лаконично раскритиковав представителей этой структуры.

«Все мы хорошо понимаем, что такое ТЦК и что его работники иногда создают», – сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что суд принял решение в отношении украинского футболиста Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК.

По теме:
Александр ХАЦКЕВИЧ: «На этот вопрос может ответить только Ротань»
Известный украинский клуб получил бан от ФИФА. О трансферах можно забыть
«Это моя позиция». Полузащитник Динамо ждет вызова в сборную Украины
Владимир Шаран Даниил Колесник драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал судебный иск Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Колос-2 Ковалевка
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
