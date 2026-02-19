Украинский тренер: «Мы понимаем, что творят представители ТЦК»

Известный украинский тренер Владимир Шаран поддержал Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК, лаконично раскритиковав представителей этой структуры.

«Все мы хорошо понимаем, что такое ТЦК и что его работники иногда создают», – сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что суд принял решение в отношении украинского футболиста Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК.