Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 22:44 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:51
1728
3

Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК

Владимир Шаран вспомнил сотрудничество с футболистом

18 февраля 2026, 22:44 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:51
1728
3 Comments
Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК
ФК Колос. Даниил Колесник

Случай с футболистом ковалевского «Колоса» Даниилом Колесником, который стал участником конфликта с работником ТЦК, приобрел большой резонанс.

Мнения по поводу этой скандальной ситуации разделились: одни осуждают спортсмена, другие встали на его сторону.

Один из авторитетных наших специалистов, нынешний руководитель «Александрии-2» Владимир Шаран знает Колесника по совместной работе в «Минае», о чем рассказал в беседе с корреспондентом Sport.ua. В частности, он вспомнил инцидент трехлетней давности, когда закарпатская команда проучила футболистов российского «Шинника» в отеле во время тренировочного сбора в Турции:

– Именно Колесник был тогда инициатором. Он не мог спокойно смотреть на то, что творили россияне в турецком отеле. Началось все в туалете, куда уборщица-турчанка пришла убирать после того, как один из россиян, скажем так, «вышел из себя» (смеется). Он наделал «дела», обблював помещение, чем вызвал вполне понятное недовольство работницы отеля. Футболист «Шинника» начал грубо кричать ей: «Давай, убирай!». Она сказала ему что-то на турецком языке, после чего россиянин продолжал нахальничать: «Я по-русски разговариваю. Твой язык не понимаю! Говори мне по-русски!». Как раз тогда Колесник зашел в туалет и все это увидел. Он сказал россиянину: «Ты что, совсем заухлебался?!» — и я-я-как врезал ему по башке. Тот упал. А вскоре и началась «шумная ссора», которая перекинулась на третий этаж отеля. «Минай» тогда показал «Шиннику», кто такие украинцы.

– Тот же Даниил Колесник накануне оказался действующим лицом скандала с работником ТЦК. Что думаете по этому поводу?

– Он такой человек, который не может спокойно смотреть на тот или иной беспорядок – и в подобных случаях не в состоянии быть равнодушным. Колесник не мирится с противоправными действиями, не терпит неправды. Он хороший парень. Когда мы играли с «Колосом-2», я с ним общался. Сказал ему, что у него есть перспектива. Он сейчас очень сильно прибавил в игре, играя во второй лиге. Понятно, что Даниил стремится играть в Премьер-лиге – и это вполне естественно. Что касается недавнего инцидента, то я точно не знаю его подробностей. Однако я уверен в том, что Колесник в определенной степени прав. Ведь все мы хорошо понимаем, что такое ТЦК и что его работники иногда творят. Я не хочу выгораживать Даниила, ведь он первым ударил оппонента. Но как бы то ни было, своего мнения о нем не изменю. Колесник – честный человек, который всегда был за справедливость. Да и в футболе он был настоящим бойцом, который не терпел фальши. У меня к нему человеческая симпатия и уважение за черты его характера. Я поддерживаю этого парня.

По теме:
Во Львове проводят последний этап подготовки сразу три команды УПЛ
Черноморец решил расстаться еще с двумя футболистами
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Украинская Премьер-лига Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Бокс | 18 февраля 2026, 08:41 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»

Британец – о Деонтее Уайлдере

Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18 февраля 2026, 20:59 0
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 февраля и начнется в 21:45 по Киеву

«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 15:38
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18.02.2026, 07:11
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Dimov
Шаран - мужик! Повага
Ответить
+9
Iigor6583
Підтримка ваша пане шаран до лампочки, як і підтримка алкашів алібаби і мілі. Злочинець повинен сидіти на нарах в буцигарні.
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем