Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК

Случай с футболистом ковалевского «Колоса» Даниилом Колесником, который стал участником конфликта с работником ТЦК, приобрел большой резонанс.

Мнения по поводу этой скандальной ситуации разделились: одни осуждают спортсмена, другие встали на его сторону.

Один из авторитетных наших специалистов, нынешний руководитель «Александрии-2» Владимир Шаран знает Колесника по совместной работе в «Минае», о чем рассказал в беседе с корреспондентом Sport.ua. В частности, он вспомнил инцидент трехлетней давности, когда закарпатская команда проучила футболистов российского «Шинника» в отеле во время тренировочного сбора в Турции:

– Именно Колесник был тогда инициатором. Он не мог спокойно смотреть на то, что творили россияне в турецком отеле. Началось все в туалете, куда уборщица-турчанка пришла убирать после того, как один из россиян, скажем так, «вышел из себя» (смеется). Он наделал «дела», обблював помещение, чем вызвал вполне понятное недовольство работницы отеля. Футболист «Шинника» начал грубо кричать ей: «Давай, убирай!». Она сказала ему что-то на турецком языке, после чего россиянин продолжал нахальничать: «Я по-русски разговариваю. Твой язык не понимаю! Говори мне по-русски!». Как раз тогда Колесник зашел в туалет и все это увидел. Он сказал россиянину: «Ты что, совсем заухлебался?!» — и я-я-как врезал ему по башке. Тот упал. А вскоре и началась «шумная ссора», которая перекинулась на третий этаж отеля. «Минай» тогда показал «Шиннику», кто такие украинцы.

– Тот же Даниил Колесник накануне оказался действующим лицом скандала с работником ТЦК. Что думаете по этому поводу?

– Он такой человек, который не может спокойно смотреть на тот или иной беспорядок – и в подобных случаях не в состоянии быть равнодушным. Колесник не мирится с противоправными действиями, не терпит неправды. Он хороший парень. Когда мы играли с «Колосом-2», я с ним общался. Сказал ему, что у него есть перспектива. Он сейчас очень сильно прибавил в игре, играя во второй лиге. Понятно, что Даниил стремится играть в Премьер-лиге – и это вполне естественно. Что касается недавнего инцидента, то я точно не знаю его подробностей. Однако я уверен в том, что Колесник в определенной степени прав. Ведь все мы хорошо понимаем, что такое ТЦК и что его работники иногда творят. Я не хочу выгораживать Даниила, ведь он первым ударил оппонента. Но как бы то ни было, своего мнения о нем не изменю. Колесник – честный человек, который всегда был за справедливость. Да и в футболе он был настоящим бойцом, который не терпел фальши. У меня к нему человеческая симпатия и уважение за черты его характера. Я поддерживаю этого парня.