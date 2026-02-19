Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 09:34 | Обновлено 19 февраля 2026, 09:44
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника

Фанаты раскритиковали легенд «Динамо»

Instagram.

Ультрас киевского Динамо отреагировали на скандальную ситуацию вокруг украинского футболиста Даниила Колесника, обратившись к Александру Алиеву и Артему Милевскому, которые стали на сторону Даниила.

«На горизонте появились старые полупокеры Алиев и Милевский, которые вообще забыли, кто и что они в этой стране. Всем старым алкашам и убогим уклоняющимся напоминаем, что никто не имеет права поднимать руку на человека в военной форме», – говорится в сообщении.

Ковалевский Колос уже осудил поступок игрока, заявив, что Колесник больше не является игроком клуба, но Даниила поддержало много спортсменов. Одним из таких стал Александр Алиев, который дерзко высказался о ситуации.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал судебный иск Вооруженные силы Украины Арам Фаниян Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка ультрас Динамо Артем Милевский Александр Алиев
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
Anatolij Valygin
Підтримую "ультрас" Динамо - ми разом. Насильство - це неприйнятно в будь-якому випадку. А ціх клоунів : А+М, треба викреслити з інформаційного простору. "Забвение" - накраще кара для таких осіб.
