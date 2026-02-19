Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника

Ультрас киевского Динамо отреагировали на скандальную ситуацию вокруг украинского футболиста Даниила Колесника, обратившись к Александру Алиеву и Артему Милевскому, которые стали на сторону Даниила.

«На горизонте появились старые полупокеры Алиев и Милевский, которые вообще забыли, кто и что они в этой стране. Всем старым алкашам и убогим уклоняющимся напоминаем, что никто не имеет права поднимать руку на человека в военной форме», – говорится в сообщении.

Ковалевский Колос уже осудил поступок игрока, заявив, что Колесник больше не является игроком клуба, но Даниила поддержало много спортсменов. Одним из таких стал Александр Алиев, который дерзко высказался о ситуации.