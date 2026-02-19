Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для украинского футболиста Даниила Колесника, который ударил представителя ТЦК.

«Адвокатское объединение «Barristers» сообщает, что по результатам судебного разбирательства в отношении нашего клиента — футболиста ФК «Колос» Даниила Колесника — судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

Наш клиент уважительно относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур.

Данило Колесник отмечает, что его позиция остается неизменной: он глубоко уважает Вооруженные Силы Украины и всех, кто защищает государство. Произошедшие события он объективно воспринимал как создававшие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал в целях самозащиты.

В то же время наш клиент готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Он будет настаивать на полном, беспристрастном и справедливом установлении всех обстоятельств происшествия.

АО «Barristers» и дальше будет обеспечивать правовую защиту Даниила Колесника. Наш клиент намерен отстаивать свои права исключительно правовым способом, исходя из принципов верховенства права, равенства сторон и законности», – говорится в заявлении.

Ковалевский Колос уже осудил поступок игрока, заявив, что Колесник больше не является игроком клуба, но Даниила поддержало много спортсменов. Одним из таких стал Александр Алиев, который дерзко высказался о ситуации.