ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ узнал о наказании после победного матча против Марселя

В среду, 18 февраля, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) наказал ПСЖ из-за действий фанатов в матче против «Марселя», который состоялся 8 февраля.

На парижский клуб наложены санкции в виде «частичного закрытия трибуны на два матча и штрафа в размере 10 000 евро». Во время «Классико» на стадионе «Парк де Пренс» болельщики вывесили баннеры и выкрикивали оскорбления в сторону «Марселя».

Матч, в котором ПСЖ одолел соперника со счетом 5:0, был прерван за несколько минут до конца из-за выкрикиваний, которые были сочтены дискриминационными, в исполнении парижских болельщиков.

Диктор неоднократно делал заявление с требованием прекратить выкрикивание лозунгов, однако фанаты ПСЖ игнорировали все предупреждения.

После 22 туров подопечные Луиса Энрике набрали 51 балл и занимают второе место в турнирной таблице. «Марсель» разместился на четвертой позиции, имея в своем активе 40 пунктов.