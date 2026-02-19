Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ узнал о наказании после победного матча против Марселя
Франция
19 февраля 2026, 13:51 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:56
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ узнал о наказании после победного матча против Марселя

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги вынес вердикт парижскому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 18 февраля, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) наказал ПСЖ из-за действий фанатов в матче против «Марселя», который состоялся 8 февраля.

На парижский клуб наложены санкции в виде «частичного закрытия трибуны на два матча и штрафа в размере 10 000 евро». Во время «Классико» на стадионе «Парк де Пренс» болельщики вывесили баннеры и выкрикивали оскорбления в сторону «Марселя».

Матч, в котором ПСЖ одолел соперника со счетом 5:0, был прерван за несколько минут до конца из-за выкрикиваний, которые были сочтены дискриминационными, в исполнении парижских болельщиков.

Диктор неоднократно делал заявление с требованием прекратить выкрикивание лозунгов, однако фанаты ПСЖ игнорировали все предупреждения.

После 22 туров подопечные Луиса Энрике набрали 51 балл и занимают второе место в турнирной таблице. «Марсель» разместился на четвертой позиции, имея в своем активе 40 пунктов.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Марсель ПСЖ - Марсель санкции штрафы финансы
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
