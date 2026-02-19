Стало известно, когда лидер Барселоны может вернуться на поле

Полузащитник «Барселоны» Педри имеет шансы снова выйти на газон уже в ближайшее воскресенье.

Как сообщает издание As, предполагается, что хавбек примет участие в поединке против «Леванте», отыграв около 15 минут в концовке встречи. В матче против «Вильярреала», который состоится через неделю, футболист может попасть в стартовый список и провести на поле около часа.

К кубковому противостоянию с «Атлетико», запланированному на 3 марта, полузащитник должен набрать оптимальные кондиции, чтобы отыграть полный матч.

Напомним, что в последний раз Педри принимал участие в игре 21 января. Из-за повреждения бедра он находился вне игры в течение месяца.