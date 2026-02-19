Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Ньюкасла шагает к историческому рекорду в Лиге чемпионов
Англия
19 февраля 2026, 02:08 | Обновлено 19 февраля 2026, 06:53
Тренер Ньюкасла шагает к историческому рекорду в Лиге чемпионов

Эдди Хау одержал пять побед в этом сезоне ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Успех «Ньюкасла» в матче с «Карабахом», завершившийся разгромом со счетом 6:1 в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, принес Эдди Хау пятую победу в нынешнем розыгрыше.

Как сообщает Squawka, этот результат позволил специалисту повторить национальный рекорд по числу выигранных матчей в течение одного сезона среди английских наставников.

На текущий момент Хау делит лидерство с двумя коллегами. Ранее достичь отметки в пять побед за один еврокубковый цикл главного турнира Европы удавалось лишь Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне-2002/2003 и Грэму Поттеру в период работы с «Челси» в сезоне-2022/2023.

Принимая во внимание тот факт, что «сороки» фактически обеспечили себе участие в следующем этапе соревнований, у Хау остается в распоряжении как минимум три поединка, чтобы стать единоличным обладателем нового исторического рекорда.

Эдди Хау Ньюкасл Карабах Агдам Лига чемпионов Грэм Поттер Бобби Робсон
Михаил Олексиенко Источник: Squawka
