Тренер Ньюкасла шагает к историческому рекорду в Лиге чемпионов

Успех «Ньюкасла» в матче с «Карабахом», завершившийся разгромом со счетом 6:1 в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, принес Эдди Хау пятую победу в нынешнем розыгрыше.

Как сообщает Squawka, этот результат позволил специалисту повторить национальный рекорд по числу выигранных матчей в течение одного сезона среди английских наставников.

На текущий момент Хау делит лидерство с двумя коллегами. Ранее достичь отметки в пять побед за один еврокубковый цикл главного турнира Европы удавалось лишь Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне-2002/2003 и Грэму Поттеру в период работы с «Челси» в сезоне-2022/2023.

Принимая во внимание тот факт, что «сороки» фактически обеспечили себе участие в следующем этапе соревнований, у Хау остается в распоряжении как минимум три поединка, чтобы стать единоличным обладателем нового исторического рекорда.