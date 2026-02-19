ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера

Французский «Марсель» официально представил нового рулевого команды.

Эту должность занял Хабиб Бейе, который до этого имел опыт работы в «Ренне». На посту главного тренера он стал преемником Роберто Де Дзерби.

Трудовое соглашение 48-летнего специалиста с провансальским клубом действует до 2027 года. На данный момент «Марсель» находится на 4-й позиции в Лиге 1, имея в активе 40 очков по итогам 22 туров.