Франция19 февраля 2026, 01:14 |
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера
Команду возглавил Хабиб Бейе, до этого тренировавший Ренн
Французский «Марсель» официально представил нового рулевого команды.
Эту должность занял Хабиб Бейе, который до этого имел опыт работы в «Ренне». На посту главного тренера он стал преемником Роберто Де Дзерби.
Трудовое соглашение 48-летнего специалиста с провансальским клубом действует до 2027 года. На данный момент «Марсель» находится на 4-й позиции в Лиге 1, имея в активе 40 очков по итогам 22 туров.
Bienvenue à Marseille 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🤝 pic.twitter.com/P6iqfHlgY1— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026
