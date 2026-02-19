Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера

Команду возглавил Хабиб Бейе, до этого тренировавший Ренн

Rennes. Habib Beye

Французский «Марсель» официально представил нового рулевого команды.

Эту должность занял Хабиб Бейе, который до этого имел опыт работы в «Ренне». На посту главного тренера он стал преемником Роберто Де Дзерби.

Трудовое соглашение 48-летнего специалиста с провансальским клубом действует до 2027 года. На данный момент «Марсель» находится на 4-й позиции в Лиге 1, имея в активе 40 очков по итогам 22 туров.

