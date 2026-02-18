Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец решил расстаться еще с двумя футболистами
Украина. Первая лига
18 февраля 2026, 22:37 |
642
0

Черноморец решил расстаться еще с двумя футболистами

В Одессе слишком высокая текучесть кадров

18 февраля 2026, 22:37 |
642
0
Черноморец решил расстаться еще с двумя футболистами
ФК Черноморец

Каждую неделю в одесском «Черноморце» не обходится без кадровых перемен. Если до недавнего времени количество потерь и приобретений было одинаково симметричным, то сейчас этот баланс нарушился.

Как стало известно Sport.ua, после приглашения в команду опытного голкипера Максима Коваля лишним в компании стражей ворот оказался Ян Вечный. Под руководством трех наставников – Романа Григорчука, Александра Бабича и Александра Кучера за два года пребывания в «Черноморце» он не сыграл ни одного матча в чемпионате. Теперь 28-летнему вратарю придется продолжать карьеру в другом клубе.

Среди тех, кто вскоре окажется в такой же ситуации, есть и полузащитник Богдан Билошевский. 26-летний футболист, вернувшийся в «Черноморец» летом 2024 года, в нынешнем сезоне принял участие только в одном матче – в самом начале с тернопольской «Нивой». Получив в нем травму, он пропустил всю осеннюю часть чемпионата.

Таким образом, количество кадровых потерь в «Черноморце» достигло отметки в 11 футболистов.

По теме:
Во Львове проводят последний этап подготовки сразу три команды УПЛ
Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК
Легендарного игрока незаконно лишили свободы, чтобы он не перешел в Динамо
Ян Вечный Богдан Билошевский Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой
Футбол | 18 февраля 2026, 07:42 0
Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой
Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой

«Горняки» работают на бразильском рынке

Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Футбол | 18 февраля 2026, 08:10 9
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире

Лунина ждут на Туманном Альбионе

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18.02.2026, 16:57
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 21:11
Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 15:38
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
18.02.2026, 08:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем