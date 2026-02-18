Черноморец решил расстаться еще с двумя футболистами

Каждую неделю в одесском «Черноморце» не обходится без кадровых перемен. Если до недавнего времени количество потерь и приобретений было одинаково симметричным, то сейчас этот баланс нарушился.

Как стало известно Sport.ua, после приглашения в команду опытного голкипера Максима Коваля лишним в компании стражей ворот оказался Ян Вечный. Под руководством трех наставников – Романа Григорчука, Александра Бабича и Александра Кучера за два года пребывания в «Черноморце» он не сыграл ни одного матча в чемпионате. Теперь 28-летнему вратарю придется продолжать карьеру в другом клубе.

Среди тех, кто вскоре окажется в такой же ситуации, есть и полузащитник Богдан Билошевский. 26-летний футболист, вернувшийся в «Черноморец» летом 2024 года, в нынешнем сезоне принял участие только в одном матче – в самом начале с тернопольской «Нивой». Получив в нем травму, он пропустил всю осеннюю часть чемпионата.

Таким образом, количество кадровых потерь в «Черноморце» достигло отметки в 11 футболистов.