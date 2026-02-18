Достижение Луиса Адриано в ЛЧ повторено. Гордон оформил покер
Ньюкасл Юнайтед выигрывает на выезде у Карабаха после 1 тайма со счетом 5:0
Английский нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон повторил достижение Луиса Адриано по числу забитых мячей в первом тайме матча Лиги чемпионов.
После первого тайма поединка 1/16 финала «сороки» на выезде крушат азербайджанский Карабах со счетом 5:0.
4 из 5 голов на счету именно Гордона. Англичанин, таким образом, стал лишь вторым игроком в истории турнира, сумевшим отличиться 4 голами в первом тайме.
Первым был Луис Адриано, который в 2014 году в составе Шахтера забил 4 гола в первом тайме матча против белорусского БАТЭ.
Также Энтони Гордон стал первым игроком Ньюкасл Юнайтед, достигшим отметки в 10 забитых мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
4 - Anthony Gordon is only the second player in UEFA Champions League history to score four goals in the first half of a game, after Luiz Adriano for Shakhtar Donetsk against BATE Borisov in October 2014. Another. pic.twitter.com/wPmYvPSCDb— OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх
Поединок состоится 18 февраля и начнется в 21:45 по Киеву