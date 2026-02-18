Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Достижение Луиса Адриано в ЛЧ повторено. Гордон оформил покер
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 20:58 | Обновлено 18 февраля 2026, 21:02
Ньюкасл Юнайтед выигрывает на выезде у Карабаха после 1 тайма со счетом 5:0

Достижение Луиса Адриано в ЛЧ повторено. Гордон оформил покер
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон повторил достижение Луиса Адриано по числу забитых мячей в первом тайме матча Лиги чемпионов.

После первого тайма поединка 1/16 финала «сороки» на выезде крушат азербайджанский Карабах со счетом 5:0.

4 из 5 голов на счету именно Гордона. Англичанин, таким образом, стал лишь вторым игроком в истории турнира, сумевшим отличиться 4 голами в первом тайме.

Первым был Луис Адриано, который в 2014 году в составе Шахтера забил 4 гола в первом тайме матча против белорусского БАТЭ.

Также Энтони Гордон стал первым игроком Ньюкасл Юнайтед, достигшим отметки в 10 забитых мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

По теме:
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Луис Адриано Лига чемпионов Ньюкасл Карабах Агдам Энтони Гордон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)


