«Это движение вперед». Ракицкий прокомментировал уход из Черноморца

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой уход из одесского «Черноморца»:

«Хочу обратиться к очень крутым болельщикам одесского «Черноморца» и искренне поблагодарить за время, проведенное вместе.

Одесса – этот город стал для меня гораздо больше, чем просто этап в карьере. Я по-настоящему влюбился в Одессу – в ее людей, в характер, в ту особую атмосферу и ваше тепло.

Спасибо, друзья-болельщики. Ваша поддержка была со мной всегда. Вы живете клубом, и это вдохновляет. Играть для вас – большая честь.

Футбол – это движение вперед. Иногда жизнь ведет по другим дорогам, но все, что мы прожили вместе, останется в сердце. Я благодарен «Черноморцу» за доверие, за команду, за эмоции. Спасибо, Одесса!

Желаю клубу только одного – уверенно двигаться вперед и вернуться в высшую лигу. Я искренне верю, что «Черноморец» этого заслуживает. Одесса, люблю и скучаю. До новых встреч!»