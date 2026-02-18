Манчестер Сити могут наказать и отправить в пятый дивизион Англии

Английский «Манчестер Сити» могут отправить в пятый дивизион, если клуб будет наказан за финансовые нарушения. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников.

Рассмотрение дела о 115 нарушениях «горожан» завершилось в прошлом году – клуб узнает вердикт до завершения сезона 2025/26. Специальная комиссия рассмотрит предоставленные доказательства и объявит о своем решении.

Одним из вероятных сценариев может стать исключение клуба из Премьер-лиги – «Манчестер Сити» придется начинать свой путь с пятого по силе дивизиона.

По информации источника, Английская футбольная лига не обязана принимать команду Пепа Гвардиолы в Чемпионшип, Первую или Вторую лигу.

В феврале 2023 года «Манчестер Сити» обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Руководство Премьер-лиги считает, что «горожане» в течении 14 лет обходили финансовые ограничения – с 2009 по 2023 год.

