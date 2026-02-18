Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити могут наказать и отправить в пятый дивизион Англии
Англия
18 февраля 2026, 15:47 |
517
1

Манчестер Сити могут наказать и отправить в пятый дивизион Англии

До завершения сезона 2025/26 клуб узнает вердикт в деле о финансовых нарушениях

18 февраля 2026, 15:47 |
517
1 Comments
Манчестер Сити могут наказать и отправить в пятый дивизион Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» могут отправить в пятый дивизион, если клуб будет наказан за финансовые нарушения. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников.

Рассмотрение дела о 115 нарушениях «горожан» завершилось в прошлом году – клуб узнает вердикт до завершения сезона 2025/26. Специальная комиссия рассмотрит предоставленные доказательства и объявит о своем решении.

Одним из вероятных сценариев может стать исключение клуба из Премьер-лиги – «Манчестер Сити» придется начинать свой путь с пятого по силе дивизиона.

По информации источника, Английская футбольная лига не обязана принимать команду Пепа Гвардиолы в Чемпионшип, Первую или Вторую лигу.

В феврале 2023 года «Манчестер Сити» обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Руководство Премьер-лиги считает, что «горожане» в течении 14 лет обходили финансовые ограничения – с 2009 по 2023 год.

По теме:
Арсенал победил во всех матчах в среду в сезоне 2025/26
Варфоломеев стал вторым украинцем, забившим гол в Первой лиге Англии
С голом Варфоломеева. Линкольн Сити разгромил Нортхэмптон
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити финансовый фейр-плей финансы
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
Футбол | 17 февраля 2026, 15:48 9
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК

Даниил Колесник будет уволен из команды

ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 16:53 55
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины

Украинская команда потеряла позиции на четвертом этапе

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника
Футбол | 18.02.2026, 14:08
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Футбол | 17.02.2026, 14:53
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
Олимпийские игры | 18.02.2026, 12:29
Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
Туфта.
Ответить
0
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
17.02.2026, 21:05 1
Олимпийские игры
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
17.02.2026, 14:56 15
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 64
Футбол
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем