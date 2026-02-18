Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Европейская Суперлига
18 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 18 февраля 2026, 15:38
1738
9

Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением

Колесник описал сложившуюся ситуацию

9 Comments
ФК Колос. Даниил Колесник

Украинский нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник прокомментировал скандальную историю с избиением военнослужащего ТЦК и СП.

«Я – спортсмен. Вся моя жизнь построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия. Я привык бороться – честно, открыто и по правилам.

В ситуации, которая произошла, я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК умышленно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения.

Я не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уклонялся от ответственности.

Наоборот – я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели.

Я поддерживаю Вооруженные Силы Украины. Я уважаю каждого воина, который сегодня защищает страну на передовой. Если моя эмоциональная реакция кого-то из военных обидела – я готов извиниться перед ними. Но правда должна быть установлена.

Я не могу согласиться с тем, чтобы представители любого органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан», – отметил Колесник.

По теме:
«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал скандальные события в матче Бенфика – Реал
драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Украинская Премьер-лига Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhio Romano
Ось це справжня заява від сильної людини.Респект
Ответить
+7
𝔖𝔥𝔞𝔪𝔴𝔢𝔧
тцк - це не військовослужбовці, спорт.ру. Це тітушня в рибальських костюмах які займаються викраденням людей
Ответить
+5
LexХХХ
Ну і що неправильно зробила в цій ситуації людина(якщо правдиво описав)?
Ці виє#бки - не воїни ЗСУ, хоч багато з них розповідає, що тільки з передка. Всі ми знаємо, хто і як туди потрапляє, тільки чомусь мовчимо. Кажуть, що серед них є в адекватні.. ні, немає!
Адекватна людина не змогла б дивитись на те бл&дство, що там коїться.
Все правильно хлоп зробив, тільки мало.
P.S. Сподіваюсь, що Сосухи ще будуть перед ним вибачатись.
Ответить
+3
Serhio Romano
Побачили відео? тцкуни кончені 
Ответить
+2
Oberst
Футболисту медаль🥇потужных и пафосных тцкунов на ноль☝️
Ответить
+1
LexХХХ
Чом би Андрію Засусі(🤢) який закінчив МГИМО(рос.) не піти і повоювати. Ну да, чужими ж руками краще жар загрібати.
Ответить
0
Паваротті
бідні тецекуни 5 на 1 ай ай ай, футболісту респект... Так би всім помагати і тецекунів би не було на вулицях
Ответить
0
MaximusOne
Свободу політв'язню Колеснику !!!
Ответить
0
vovei
"Мать троих детей"- где документы? Почему бежал? Все сразу в защиту ухилянта.
Ответить
-5
