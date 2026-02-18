Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением

Украинский нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник прокомментировал скандальную историю с избиением военнослужащего ТЦК и СП.

«Я – спортсмен. Вся моя жизнь построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия. Я привык бороться – честно, открыто и по правилам.

В ситуации, которая произошла, я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК умышленно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения.

Я не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уклонялся от ответственности.

Наоборот – я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели.

Я поддерживаю Вооруженные Силы Украины. Я уважаю каждого воина, который сегодня защищает страну на передовой. Если моя эмоциональная реакция кого-то из военных обидела – я готов извиниться перед ними. Но правда должна быть установлена.

Я не могу согласиться с тем, чтобы представители любого органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан», – отметил Колесник.