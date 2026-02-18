Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Колесник описал сложившуюся ситуацию
Украинский нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник прокомментировал скандальную историю с избиением военнослужащего ТЦК и СП.
«Я – спортсмен. Вся моя жизнь построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия. Я привык бороться – честно, открыто и по правилам.
В ситуации, которая произошла, я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК умышленно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения.
Я не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уклонялся от ответственности.
Наоборот – я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели.
Я поддерживаю Вооруженные Силы Украины. Я уважаю каждого воина, который сегодня защищает страну на передовой. Если моя эмоциональная реакция кого-то из военных обидела – я готов извиниться перед ними. Но правда должна быть установлена.
Я не могу согласиться с тем, чтобы представители любого органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан», – отметил Колесник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда потеряла позиции на четвертом этапе
Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4
Ці виє#бки - не воїни ЗСУ, хоч багато з них розповідає, що тільки з передка. Всі ми знаємо, хто і як туди потрапляє, тільки чомусь мовчимо. Кажуть, що серед них є в адекватні.. ні, немає!
Адекватна людина не змогла б дивитись на те бл&дство, що там коїться.
Все правильно хлоп зробив, тільки мало.
P.S. Сподіваюсь, що Сосухи ще будуть перед ним вибачатись.