Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»

Известный тренер Мирон Маркевич раскритиковал защиту «ПСЖ».

«Помню, после завершения предыдущего раунда самого престижного континентального турнира я в комментарии Sport.ua утверждал, что в парах «Монако» – ПСЖ и «Бенфика» – «Реал» фаворитами будут клубы из Парижа и Мадрида. Однако, когда «Монако» повело 2:0, я немного усомнился в своем прогнозе.

Действия каждой уважающей себя команды должны быть сбалансированными. Нельзя ради зрелищной игры в атаке пренебрегать обороной. Даже легендарную «Барселону» часто наказывают за такой шапкозакидательный настрой. Недавнее поражение «горожан» от посредственной «Жироны» в Ла Лиге иначе, как позором, и не назовешь.

Что-то похожее в последнее время происходит с ПСЖ. Знаете, парижской команде где-то повезло, что «монегаски» дважды забивали в начале поединка и у гостей было достаточно времени, чтобы прийти в себя и благодаря преимуществу в классе все-таки склонить чашу весов на свою сторону. Однако я убежден, что с такой организацией игры в обороне вершины ПСЖ не покорить», – сказал Маркевич.