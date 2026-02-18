Маркевич нашел идеальный клуб для Забарного. Придется покинуть Францию

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о проблемах защитника сборной Украины Ильи Забарного, который получает мало игрового времени в составе ПСЖ.

«К сожалению, Илья не оправдал надежд наставника Луиса Энрике и исчерпал кредит доверия. Он стал игроком ротации и хуже всего, что с каждым появлением украинца на поле его позиции не улучшаются.

Ибо при тех авантюрных действиях в обороне часто в роли козла отпущения оказывается именно Забарный. В конце концов, и он не безгрешен из-за проблем со скоростью.

Думаю, что представителям Забарного нужно сосредоточиться на поиске новой команды, которая действовала бы в низком блоке в обороне. Тогда Илье было бы проще проявить свои лучшие качества. По-моему, оптимальный вариант – возвращение в АПЛ, где возможности украинца хорошо знают.

По игровой стилистике ему подходит «Тоттенхэм», который, кстати, ищет центрального защитника. Сейчас важно, чтобы после неудач на клубном уровне Забарный не сломался психологически», – считает Маркевич.

Забарный перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» за 63 миллиона евро и подписал контракт до 30 июня 2030 года.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 25 матчей в футболке ПСЖ и забил один гол. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 50 миллионов евро.