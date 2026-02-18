Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич нашел идеальный клуб для Забарного. Придется покинуть Францию
Франция
18 февраля 2026, 17:47 |
1768
2

Маркевич нашел идеальный клуб для Забарного. Придется покинуть Францию

Именитый тренер уверен, что защитнику сборной Украины необходимо вернуться в чемпионат Англии

18 февраля 2026, 17:47 |
1768
2 Comments
Маркевич нашел идеальный клуб для Забарного. Придется покинуть Францию
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о проблемах защитника сборной Украины Ильи Забарного, который получает мало игрового времени в составе ПСЖ.

«К сожалению, Илья не оправдал надежд наставника Луиса Энрике и исчерпал кредит доверия. Он стал игроком ротации и хуже всего, что с каждым появлением украинца на поле его позиции не улучшаются.

Ибо при тех авантюрных действиях в обороне часто в роли козла отпущения оказывается именно Забарный. В конце концов, и он не безгрешен из-за проблем со скоростью.

Думаю, что представителям Забарного нужно сосредоточиться на поиске новой команды, которая действовала бы в низком блоке в обороне. Тогда Илье было бы проще проявить свои лучшие качества. По-моему, оптимальный вариант – возвращение в АПЛ, где возможности украинца хорошо знают.

По игровой стилистике ему подходит «Тоттенхэм», который, кстати, ищет центрального защитника. Сейчас важно, чтобы после неудач на клубном уровне Забарный не сломался психологически», – считает Маркевич.

Забарный перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» за 63 миллиона евро и подписал контракт до 30 июня 2030 года.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 25 матчей в футболке ПСЖ и забил один гол. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 50 миллионов евро.

По теме:
Дуэ забил 9 голов в ЛЧ. Сколько было у Холанда и Мбаппе в его возрасте?
Манчестер Сити могут наказать и отправить в пятый дивизион Англии
Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Илья Забарный Мирон Маркевич
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18 февраля 2026, 16:10 19
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая

Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в ОАЭ

Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Бокс | 18 февраля 2026, 08:41 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»

Британец – о Деонтее Уайлдере

Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
Футбол | 18.02.2026, 18:04
Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Футбол | 18.02.2026, 08:10
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 09:39
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gudok
А я думал во Львов)
Ответить
0
zelc006
Лозова його візьме!
Ответить
-1
Популярные новости
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 10
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 1
Бокс
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем