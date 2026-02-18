Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 14:08 | Обновлено 18 февраля 2026, 14:09
Эрики стал игроком львовского клуба

ФК Карпаты. Эрики

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании бразильского полузащитника армянского «Вана» Эрики.

Условия сотрудничества с 20-летним футболистом и детали его перехода не сообщаются.

Эрики начал заниматься футболом в команде «Эстрела Потигуар». Позже попал в структуру «Гремио», а затем перешел в «Коимбра Эспорте».

Летом 2025 года Эрики покинул Бразилию и подписал контракт с армянским «Ваном». В 14 матчах Премьер-лиги Армении хавбек забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее «Карпаты» попрощались с Максимом Кучерявым.

Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Армении по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
