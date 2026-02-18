ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника
Эрики стал игроком львовского клуба
Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании бразильского полузащитника армянского «Вана» Эрики.
Условия сотрудничества с 20-летним футболистом и детали его перехода не сообщаются.
Эрики начал заниматься футболом в команде «Эстрела Потигуар». Позже попал в структуру «Гремио», а затем перешел в «Коимбра Эспорте».
Летом 2025 года Эрики покинул Бразилию и подписал контракт с армянским «Ваном». В 14 матчах Премьер-лиги Армении хавбек забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее «Карпаты» попрощались с Максимом Кучерявым.
