ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании бразильского полузащитника армянского «Вана» Эрики.

Условия сотрудничества с 20-летним футболистом и детали его перехода не сообщаются.

Эрики начал заниматься футболом в команде «Эстрела Потигуар». Позже попал в структуру «Гремио», а затем перешел в «Коимбра Эспорте».

Летом 2025 года Эрики покинул Бразилию и подписал контракт с армянским «Ваном». В 14 матчах Премьер-лиги Армении хавбек забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее «Карпаты» попрощались с Максимом Кучерявым.