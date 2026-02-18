Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае
18 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (WTA 13). Поединок начнется третьим запуском на корте №1 ориентировочно в 14:00 по Киеву.
Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Элины.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Антонией Ружич.
