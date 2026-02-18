Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2026, 14:05 | Обновлено 18 февраля 2026, 14:11
4149
4

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (WTA 13). Поединок начнется третьим запуском на корте №1 ориентировочно в 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Элины.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Антонией Ружич.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Элина Свитолина Белинда Бенчич смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(60)
