Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (WTA 13). Поединок начнется третьим запуском на корте №1 ориентировочно в 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Элины.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Антонией Ружич.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА