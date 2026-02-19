Легенда Ливерпуля: «Не Моуриньо говорить Винисиусу, как праздновать голы»

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер не согласен с тренером Бенфики Жозе Моуриньо, который обвинил форварда Реала Винисиуса Жуниора в скандале, который случился в матче Лиги чемпионов.

Бразилец забил гол и позволил себе красивое празднование, что привело к оскорблениям (возможно, расистским) со стороны соперника.

«Каждый может праздновать так, как хочет. Удивительно это слышать от Моуриньо. Уж кто, а он должен молчать по поводу празднований. Он постоянно праздновал так, чтобы рассердить соперника».

«Я помню его забеги на Олд Траффорд, помню его поведение в финале Кубка против Ливерпуля, когда он кричал, чтобы наши фаны заткнулись. Так что не ему говорить Винисиусу, как праздновать», – считает Каррагер.

Реал выиграл первый матч плей-офф со счетом 1:0.