  Легенда Ливерпуля: «Не Моуриньо говорить Винисиусу, как праздновать голы»
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 13:21 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:28
Легенда Ливерпуля: «Не Моуриньо говорить Винисиусу, как праздновать голы»

Каррагер не считает бразильца виновным

Легенда Ливерпуля: «Не Моуриньо говорить Винисиусу, как праздновать голы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер не согласен с тренером Бенфики Жозе Моуриньо, который обвинил форварда Реала Винисиуса Жуниора в скандале, который случился в матче Лиги чемпионов.

Бразилец забил гол и позволил себе красивое празднование, что привело к оскорблениям (возможно, расистским) со стороны соперника.

«Каждый может праздновать так, как хочет. Удивительно это слышать от Моуриньо. Уж кто, а он должен молчать по поводу празднований. Он постоянно праздновал так, чтобы рассердить соперника».

«Я помню его забеги на Олд Траффорд, помню его поведение в финале Кубка против Ливерпуля, когда он кричал, чтобы наши фаны заткнулись. Так что не ему говорить Винисиусу, как праздновать», – считает Каррагер.

Реал выиграл первый матч плей-офф со счетом 1:0.

Джейми Каррагер Бенфика Винисиус Жуниор Жозе Моуриньо Лига чемпионов Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
