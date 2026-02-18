Хакими лидирует среди защитников по голевым действиям в ЛЧ за 2 сезона

Марокканский защитник ПСЖ Ашраф Хаким продолжает оформлять результативные действия в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/16 финала ЛЧ сезона 2025/26 марроканец отличился забитым мячом в ворота Монако.

Этот гол стал для Хакими 13-м результативным действием в турнире, начиная с начала прошлого сезона.

Ни один другой игрок Лиги чемпионов не имеет в своем активе и 10 голевых действий за аналогичный период.

Защитники с наибольшим количеством результативных действий в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2024/25