Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 12:41
Хакими лидирует среди защитников по голевым действиям в ЛЧ за 2 сезона

Вспомним защитников с наибольшим количеством результативных действий в ЛЧ, начиная с сезона 2024/25

Хакими лидирует среди защитников по голевым действиям в ЛЧ за 2 сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Марокканский защитник ПСЖ Ашраф Хаким продолжает оформлять результативные действия в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/16 финала ЛЧ сезона 2025/26 марроканец отличился забитым мячом в ворота Монако.

Этот гол стал для Хакими 13-м результативным действием в турнире, начиная с начала прошлого сезона.

Ни один другой игрок Лиги чемпионов не имеет в своем активе и 10 голевых действий за аналогичный период.

Защитники с наибольшим количеством результативных действий в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2024/25

  • 13 – Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • 9 – Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • 8 – Алехандро Гримальдо (Байер)
  • 7 – Дэнзел Дюмфрис (Интер)
  • 6 – Жюль Кунде (Барселона)
  • 6 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 5 – Рами Бенсебаини (Боруссия Дортмунд)
  • 5 – Давиде Дзаппакоста (Аталанта)
  • 4 – Юрриен Тимбер (Арсенал)
Лига чемпионов статистика Ашраф Хакими ПСЖ
