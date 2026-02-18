Лига чемпионов18 февраля 2026, 12:41 |
Хакими лидирует среди защитников по голевым действиям в ЛЧ за 2 сезона
Вспомним защитников с наибольшим количеством результативных действий в ЛЧ, начиная с сезона 2024/25
Марокканский защитник ПСЖ Ашраф Хаким продолжает оформлять результативные действия в Лиге чемпионов.
В первом матче 1/16 финала ЛЧ сезона 2025/26 марроканец отличился забитым мячом в ворота Монако.
Этот гол стал для Хакими 13-м результативным действием в турнире, начиная с начала прошлого сезона.
Ни один другой игрок Лиги чемпионов не имеет в своем активе и 10 голевых действий за аналогичный период.
Защитники с наибольшим количеством результативных действий в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2024/25
- 13 – Ашраф Хакими (ПСЖ)
- 9 – Нуну Мендеш (ПСЖ)
- 8 – Алехандро Гримальдо (Байер)
- 7 – Дэнзел Дюмфрис (Интер)
- 6 – Жюль Кунде (Барселона)
- 6 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- 5 – Рами Бенсебаини (Боруссия Дортмунд)
- 5 – Давиде Дзаппакоста (Аталанта)
- 4 – Юрриен Тимбер (Арсенал)
