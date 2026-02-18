Винисиус стал вторым лучшим бразильским бомбардиром в истории ЛЧ
Нападающий Реала обошел по количеству голов Кака
Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил свой 31-й гол в Лиге чемпионов.
Произошло это в первом матче 1/16 финала против Бенфики, в котором победу с минимальным счетом 1:0 праздновали мадридцы благодаря голу бразильца.
Этот забитый мяч позволил Винисиусу обойти Кака (30) и выйти на единое второе место среди всех бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов.
Впереди нападающего Реала остается только Неймар, в свое время в составе Барселоны и ПСЖ забивший 43 гола в турнире.
Топ-15 лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов
- 43 – Неймар (Барселона, ПСЖ)
- 31 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 30 – Кака (Милан, Реал)
- 27 – Ривалдо (Барселона, Милан, Олимпиакос)
- 26 – Родриго (Реал)
- 26 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал)
- 25 – Марио Жардел (Порту, Галатасарай)
- 24 – Джованне Элбер (Бавария, Лион)
- 22 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)
- 21 – Луис Адриану (Шахтер, спартак)
- 20 – Ромарио (ПСВ, Барселона)
- 18 – Виллиан (Шахтер, Челси)
- 18 – Жуниньо (Лион)
- 18 – Роналдиньо (Барселона, Милан)
- 17 – Халк (Порту, зенит)
31 - Most goals by Brazilian players 🇧🇷 in Champions League history:— OptaJose (@OptaJose) February 17, 2026
1⃣ Neymar Jr - 43
2⃣ VINÍCIUS JÚNIOR - 31 🆕
3⃣ Kaká - 30
Unstoppable. pic.twitter.com/Ua5qGmpmPO
