Лига чемпионов
18 февраля 2026, 11:54 | Обновлено 18 февраля 2026, 11:55
Винисиус стал вторым лучшим бразильским бомбардиром в истории ЛЧ

Нападающий Реала обошел по количеству голов Кака

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил свой 31-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в первом матче 1/16 финала против Бенфики, в котором победу с минимальным счетом 1:0 праздновали мадридцы благодаря голу бразильца.

Этот забитый мяч позволил Винисиусу обойти Кака (30) и выйти на единое второе место среди всех бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Впереди нападающего Реала остается только Неймар, в свое время в составе Барселоны и ПСЖ забивший 43 гола в турнире.

Топ-15 лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов

  • 43 – Неймар (Барселона, ПСЖ)
  • 31 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 30 – Кака (Милан, Реал)
  • 27 – Ривалдо (Барселона, Милан, Олимпиакос)
  • 26 – Родриго (Реал)
  • 26 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал)
  • 25 – Марио Жардел (Порту, Галатасарай)
  • 24 – Джованне Элбер (Бавария, Лион)
  • 22 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)
  • 21 – Луис Адриану (Шахтер, спартак)
  • 20 – Ромарио (ПСВ, Барселона)
  • 18 – Виллиан (Шахтер, Челси)
  • 18 – Жуниньо (Лион)
  • 18 – Роналдиньо (Барселона, Милан)
  • 17 – Халк (Порту, зенит)
