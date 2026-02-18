Винисиус стал вторым лучшим бразильским бомбардиром в истории ЛЧ

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил свой 31-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в первом матче 1/16 финала против Бенфики, в котором победу с минимальным счетом 1:0 праздновали мадридцы благодаря голу бразильца.

Этот забитый мяч позволил Винисиусу обойти Кака (30) и выйти на единое второе место среди всех бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Впереди нападающего Реала остается только Неймар, в свое время в составе Барселоны и ПСЖ забивший 43 гола в турнире.

Топ-15 лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов

43 – Неймар (Барселона, ПСЖ)

31 – Винисиус Жуниор (Реал)

30 – Кака (Милан, Реал)

27 – Ривалдо (Барселона, Милан, Олимпиакос)

26 – Родриго (Реал)

26 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал)

25 – Марио Жардел (Порту, Галатасарай)

24 – Джованне Элбер (Бавария, Лион)

22 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)

21 – Луис Адриану (Шахтер, спартак)

20 – Ромарио (ПСВ, Барселона)

18 – Виллиан (Шахтер, Челси)

18 – Жуниньо (Лион)

18 – Роналдиньо (Барселона, Милан)

17 – Халк (Порту, зенит)