Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А
Италия
18 февраля 2026, 14:24 | Обновлено 18 февраля 2026, 14:25
149
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А

Томмазо Побега станет игроком Болоньи на полноценной основе

18 февраля 2026, 14:24 | Обновлено 18 февраля 2026, 14:25
149
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Томмазо Побега

«Болонья» официально объявила о подписании итальянского полузащитника «Милана» Томмазо Побеги.

Отмечается, что клуб активировал опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении 26-летнего футболиста.

По информации СМИ, полноценный трансфер игрока обойдется «Болонье» в 7 миллионов евро. Его контракт с клубом будет действовать до лета 2028 года.

В сезоне 2025/26 Томмазо Побега провел 25 матчей на правах аренды за «Болонью», отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника
Костюк отказался от услуг талантливого футболиста. Он уже покинул Динамо
Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Томмазо Побега Болонья Милан трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Болонья
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Футбол | 17 февраля 2026, 14:53 6
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы

Украинец решил остаться в Аяксе

«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 18 февраля 2026, 06:53 40
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком

Колесник попал в скандал

Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Олимпийские игры | 17.02.2026, 21:05
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
Олимпийские игры | 17.02.2026, 16:53
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Футбол | 18.02.2026, 11:43
Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 17
Футбол
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 62
Футбол
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем