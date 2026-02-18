ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А
Томмазо Побега станет игроком Болоньи на полноценной основе
«Болонья» официально объявила о подписании итальянского полузащитника «Милана» Томмазо Побеги.
Отмечается, что клуб активировал опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении 26-летнего футболиста.
По информации СМИ, полноценный трансфер игрока обойдется «Болонье» в 7 миллионов евро. Его контракт с клубом будет действовать до лета 2028 года.
В сезоне 2025/26 Томмазо Побега провел 25 матчей на правах аренды за «Болонью», отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Tommy in rossoblù fino al 2028 👊🇮🇹— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) February 18, 2026
Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva.#WeAreOne pic.twitter.com/EtyRGyfY7N
