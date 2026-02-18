ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А

«Болонья» официально объявила о подписании итальянского полузащитника «Милана» Томмазо Побеги.

Отмечается, что клуб активировал опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении 26-летнего футболиста.

По информации СМИ, полноценный трансфер игрока обойдется «Болонье» в 7 миллионов евро. Его контракт с клубом будет действовать до лета 2028 года.

В сезоне 2025/26 Томмазо Побега провел 25 матчей на правах аренды за «Болонью», отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.